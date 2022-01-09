نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم للجوالات والمنتجات الغذائية حتي 11 يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية عروض أسبوعية مع تخفيضات كبيرة وتستمر العروض الأسبوعية الجارية حتي يوم الثلاثاء الحادي عشر من يناير وهي عبارة عن تخفيضات وخصومات ضخمة على كل المنتجات التي تعرضها أسواق العثيم للبيع حيث ينتظر العملاء هذه العروض للتسوق وشراء المنتجات للحصول على الخصومات المقدمة ودائماً ما تسعى أسواق العثيم إلى إرضاء العملاء وتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجون إليها أثناء التسوق.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية للجوالات

تاتي من ضمن العروض التي تقدمها عروض الجوالات حيث تقدم مجموعة مميزة من أفضل أنواع الجوالات التي يرغب العملاء في شرائها كما أن الأسواق تقدم في تلك العروض خصومات على الجوالات كما تقدم عدد من أنواع شاشات التلفزيون المختلفة ومنها شاشة أورل ال اي دي سمارت 55 وشاشة جيباس ال اي دي سمارت 32 وشاشة أمبيكس سمارت 50 ويوجد في العروض تابلت سامسونج أي 7 تي وسماعة أمبيكس ترولي ومسرح منزلي جيباس ترولي حيث تعمل الأسواق على توفير كل الاحتياجات التي يحتاج إليها العملاء من حيث المنتجات التي تقدمها.

عروض أدوات المطبخ

يوجد قسم المطبخ الذي يضم الكثير من الأدوات التي نستخدمها داخل المطبخ وأجهزة منزلية متنوعة مثل دفاية كليك أون 2 شمعة ودفاية كولن للحمامات ودفاية كولن جدارية ومضخة سفاري إلكترونية ويأتي في العروض أيضاً كرسي رحلات مع حامل ومجفف شعر ومكواة جيوكار وشنطة لوكسوري تروللي ومنشفة حمام كاسا بونيتا وبمناسبة فصل الشتاء يوجد مجموعة من أفضل وأجود أنواع البطانيات المقدمة للتدفئة في الشتاء وغيرها من الأشياء الأخري الموجودة في العروض.

عروض العناية والمنظفات

قسم المنظفات وهو قسم تقوم فيه الأسواق بعرض كل المنتجات التي لها علاقة بالمنظفات والعناية كما تقدم به مناديل المطبخ والحمام وحفائظ الأطفال وكل منتجات العناية بالأطفال وغيرها.

عروض المنتجات الغذائية

تقدم العثيم في عروض كل أسبوع الكثير من كل أنواع المنتجات الغذائية التي يرغب العملاء في الحصول عليها حيث يوجد مختلف أنواع الزيوت النباتية للطبخ والقلي كما تقدم أنواع من زيت الزيتون وعروض للحوم بكل أنواعها وعروض على الخضروات والفاكهة وعروض للمجمدات وكل شئ له علاقة بالغذاء والسلع الغذائية تجده مقدم في عروض أسواق العثيم الأسبوعية.

بدأت أسواق العثيم بتفعيل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج اكتساب