نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة وهايبر بندة وتخفيضات ال50% بالمملكة لا تزال قائمة بالإضافة إلى عروض اشتري البعض واربحي البعض في المقال التالي
عروض بندة وهايبر بندة بالمملكة، عروض هايبر بنده من الأمور المهمة جدا التي يبحث عنها العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن هايبر بنده يقدم مجموعة من العروض المميزة للغاية والتي تكون خصومات مميزة على كافة المنتجات الموجودة بها وتكون العرض ساري حتى نفاذ الكمية خلال موضوع اليوم سيكون الحديث عن العروض التي تقدمها مجموعة شركات باندا خلال شهر يناير بمناسبة بداية العام الجديد.
عروض هايبر بنده الترويجية وخصم السلع الغذائية الطازجة لشهر يناير 2022
عروض بنده وهايبر بنده 2022
هايبر بنده او مجموعة شركات باندا واحدة من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط والتي يوجد لها حوالي 200 فرع موزعة على حوالي 33 مدينه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في الوطن العربي، ولكن شركات بنده للتجزئة منقسمة إلى قسمين الأول منها هو هايبر بنده أو متاجر بنده الكبرى والآخر منها هو بنده سوبر ماركت.
عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع
عروض بنده السعودية هذا هو حديثنا خلال السطور القادمة سوف أذكر العديد من العروض التي يقدمها بنده خلال هذه الأيام بشيء من التفصيل:
- عروض هايبر بنده كريم النهار عناية مرطبة من لوريال حجم 50 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم قناع مرطب للوجه هليو ليرن رويال حجم 30 جرام بسعر .9.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة سيروم تعزيز مرونة البشرة لوريال حجم 30 مل بسعر .53.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع ماء مبستر لمرونة البشرة لوريال حجم 200 مللى بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم واقي شمس للتحكم في لمعان البشرة حجم 50 مل بسعر 41.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة قناع منديل مركز خلاص غارنيه سعر الحبه 12.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده كريم النهار والليل للتفتيح من غارنييه حجم العبوة 50 مل بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع لوشن للجسم للبشرة الجافة كريم حجم 600 ملي بسعر .18.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 1+1 معجون أسنان سنسوداين ترو وايت اكسترا فريش حجم العضو 75 مللي بسعر 42.25 ريال سعودي .
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة معجون أسنان سنسوداين عناية متعددة بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية سائل تنظيف اليدين من لوكس حجم العبوه 250 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي سائل الاستحمام لوكس حجم العبوة 250 مل + ليفة هدية بسعر 15 ريال سعودي
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