شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% وهدايا مجانية بمناسبة العام الجديد

عروض بنده السعودية هايبر بنده يعمل على بيع كافة المستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعطى عدة أصناف بها جودة كبيرة وعالية بسعر يكون متناسب مع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد قامت بالحصول على عدة جوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز هي، جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها بآسيا سنة 2011، وكذلك جائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في سنة 2013.

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تنزيلات بنده السعودية، تكون شركة بنده حريصة من أجل تقديم أكبر الخصومات معها أروع وأقوى العروض، فيمكن أن يتم تواجد وتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت يومية أو يتم طرحها بصورة أسبوعية، حيث أن شركة بنده لديها حوالي اربعه مراكز يتم تخصصها بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى كل متاجر هايبر بنده.

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خصومات بنده على سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف الأسترالي مع العظام يكون 44.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

خصومات بنده 2 * 500 جرام من الجبن القابلة للدهن نوعها المراعي تكون بسعر 19.95 بدلًا من 30.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الروستو البرازيلي البقري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 35.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

6 * 140 جرام من صلصة الطماطم نوعها فريشكو تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

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