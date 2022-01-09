شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70% تسوق بسرعة الآن على هذه المنتجات

عروض العثيم السعودية، أسواق عبد الله العثيم تكون من الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق من من ثاني أكبر السلاسل المتواجدة بالسوق المركزي من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده في الترتيب الذي يكون تابعًا لمجموعات صافولا، حيث هايبر العثيم قد صنف من قبل مجلة تدعى فوربس المتواجدة في أمريكا في عام 2016 على أن السوق ترتيبه رقم مائة وتسعة من أقوى القوائم من إحدى مائتي شركة متواجدين في العالم العربي.

عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات من 20 ل 70% لفترة محدودة

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم لها نحو أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا يتم تواجدهم في كافة أرجاء العالم منها سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن، مع حوالي واحد وثلاثون فرع بجمهورية مصر العربية، كما أن الشركة تتميز بالكثير من الزبائن كل سنة.

حيث أن شركة العثيم قد استقبلت حوالي أربعون مليون عميلًا خلال عام 2013، حيث قد وصل الحجم الخاص للمبيعات حوالي خمسة مليار ريال، حيث يشمل هايبر العثيم على البيع الذي يكون عن طريق التجزئة وأيضًا الجملة من أجل بيع السلع الغذائية والاستهلاكية على سبيل المثال، المنظفات والمستلزمات والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على 250 جرام من ستربس الدجاج يكون بسعر 23.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

2 * 900 جر ام من الجبن الكاسات من النوع نادك كريم تكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين سعر مناديل الوجه من النوع كلينكس اسينشيال للربطة الواحدة تكون بسعر 18.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشيبس من النوع ليز حجم 12 * 23 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين