شوف عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات السنوية تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، إكسترا السعودية تصل التخفيضات والخصومات فيه على حوالي 50% على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الإلكترونية، وجميع المنتجات الموجودة فيها منتجات ذات جودة عالية وأسعارها تناسب جميع الأشخاص، وتكون هناك الكثير من العروض والتخفيضات خال يوم الجمعة وهذا ما يجعل الكثيرين يفضلونه عن أي شركة أخرى وهناك عدد كبير من الفروع لهذه الشركة في كافة أنحاء الممكلة العربية السعودية وفي بعض الدول الأخرى خارجها، وإليكم موضوع اليوم عن بعض العروض الخاصة بهذه الشركة لهذا الاسبوع.

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عروض اكسترا الأسبوعية

الشركة المتحدة الإلكترونية إكسترا واحدة من أهم الشركات الرائدة في عالم الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من أكبر الشركات التي تساهم في السوق المالي السعودي، وتعمل هذه الشركة في المجالات الإلكترونية والكثير من الأجهزة المنزلية وتم تأسيسها عام 2003 ، وخلال عام 2021 قد وصلت عدد فرع شركة غكسترا السعودية حوال 47 معرض داخل حدود المملكة، 52 معرض خارج المملكة في المنطقة الخاصة بالخليج العربي.

عروض إكسترا على الجوالات

خصومات اكسترا الشهرية تقدم شركة إكسترا مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة على الجوالات والتي منها ما يأتي: تخفيضات اكسترا اليوم هاتف لينوفو كي 12 سعته التخزينية 64 جيجا بيت لونه أزرق بسعر مميز جدًا بعد العرض فقط 449 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية هاتف لينوفو كي 12 سعته التخزينية 64 جيجا لونه رمادي بيت بسعر مميز جدًا بعد العرض فقط 449 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية سامسونج نوت 20 آلترا لونه أبيض سعته التخزينية 256 بسعر مميز جدًا فقط 3499 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الشهرية

تخفيضات اكسترا الأسبوعية سامسونج نوت 20 آلترا لونه برونزي سعته التخزينية 256 بسعر مميز جدًا فقط 3499 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية هاتف موتورولا جي 30 سعتها التخزينية 128 لونه سماوي بسعر 699 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم هاتف موتورولا جي 30 سعتها التخزينية 128 لونه أسود بسعر 699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية سامسونج نوت 20 آلترا لونه أخضر سعته التخزينية 256 بسعر مميز جدًا فقط 2799 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية سامسونج نوت 20 آلترا لونه رمادي سعته التخزينية 256 بسعر مميز جدًا فقط 2799 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم