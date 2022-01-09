شوف أقوى عروض لولو هايبر تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة بخصومات جبارة على الهواتف ومختلف الأجهزة الإلكترونية لا تفوتها

فروع لولو هايبر ماركت تتمنى لجميع عملائها سنة سعيدة وعام كله خير وبركة، كما تتمنى للجميع عام خال من فيروس كورونا وشفاء جميع المرضى والتمني له السلامة. بالإضافة لذلك تحتفل مع الجميع بالعام الميلادي الجديد بتقدم عروض ولا أفضل على مختلف الأجهزة الإلكترونية الرائعة والعالمية بخصومات مذهلة. فالجميع يبحث عن أحدث الأجهزة المهمة واللازمة في الحياة، لذلك نقدم لكم مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب، بالإضافة لأجهزة أخرى لا يمكن الاستغناء عنها مثل الشاشات الإلكترونية وكل عام وأنتم بخير.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية بخصومات هائلة

تنفرد فروع لولو هايبر بمناسبة العام الجديد بعرض باقة مختلفة من أحدث الهواتف الذكية بخصومات مذهلة تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة.

خصم 90 ريال على هاتف تكنو سبارك 8، بشاشة عرض 6.56 بوصة، من الجيل الرابع، كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت رام. بينما مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت. بالإضافة لكاميرا واحدة خلفية بدقة 16 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. بسعر 409 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

احصل على خصم 300 ريال على هاتف شاومي مي 11 لايت مدعم بشبكة 5G من الجيل الرابع، ونظام التشغيل هو أندرويد 11، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة. بالإضافة لوجود ثلاث كاميرات خلفية بدقة 5+8+48 ميجا بيكسل، وبها كاميرا واحدة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل. أما بالنسبة للمساحة الداخلية هي 256 جيجا بايت، والعشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 1349 ريال بدلاً من 1649 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers على الشاشات الإلكترونية للعام الجديد

خصم 600 ريال على شاشة تلفاز من أيكون، تلفزيون ذكي، يتميز بدرجة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K. وشاشة عرض مقاسها 50 بوصة، كما أنه مزود بخدمة واي فاي بسعر 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الأوفر على أجهزة اللاب توب والتاب بمناسبة السنة الجديدة