شوف لولو ماركت أقوى عروض الإلكترونيات الجديدة lulu hypermarket

يقدم هايبر لولو ماركت أقوى العروض على الإلكترونيات. فمع بداية العام الجديد يسعى الكثير من الأشخاص حول العالم وخاصة داخل المملكة العربية السعودية إلى الحصول على أجهزة جديدة. فقد يعتبر رب الأسرة بداية السنة فرصة لإهداء عائلته تلفاز أو جوال جديد. كذلك يبحث آلاف الأشخاص داخل المملكة عن أحدث الأجهزة الإلكترونية بأقل سعر ممكن. ويعد هايبر لولو واحداً من الأماكن التي توفر عروض مستمرة على الإلكترونيات سواء الهواتف الذكية أو شاشات التلفزيون أو غيرها من الأجهزة الأخرى. وفي السطور التالية نتحدث عن باقة من أهم العروض المتوفرة داخل أسواق لولو بالمملكة.

عروض لولو ماركت

يعرض لولو هايبر ماركت مجموعة متنوعة من الشاشات الذكية من مختلف العلامات التجارية مثل شاشات سكاي وورث، نيكاي وتوشيبا وغيرها الكثير.

بقدم الهايبر خصم بقيمة تسعمائة ريال سعودي عند شراء شاشة سكاي وورث أندرويد عالية الوضوح ألترا اتش دي 65 بوصة. بالإضافة عن خدمة التوصيل المجاني التي يقدمها للمشتري. تحتوي الشاشة على عدة مميزات من بينها إمكانية التوصيل بشبكة الواي فاي والدخول على الإنترنت، كما توجد بها وصلات يو إس بي. تعرض مقابل 2599 ريال بدلاً من 3499 ريال.

احصل على شاشة سكاي وورث شاشة أندرويد عالية الوضوح 55 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال بخصم 900 ريال سعودي.

عرض مميز على شاشة سكاي وورث عالية الوضوح ليد 50 بوصة مقابل 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال. اقتنيها الآن واستفد بخصم قدره سبعمائة ريال.

يقدم لولو ماركت خصم بقيمة مائتي ريال على مكبر الصوت سوني ساوند بار 2.1 قناة يعرض مقابل 949 ريال بدلاً من 749 ريال.

ساوند بار مكبر صوت ياماها مقابل 849 ريال بدلاً من 1040 ريال.

lulu hypermarket

شاشة أيكون الذكية عالية الوضوح 50 بوصة ليد بسعر 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال.

اشتري شاشة أيكون 70 بوصة ليد عالية الوضوح مقابل 2699 ريال بدلاً من 4399 ريال بخصم قدره ألف وسبعمائة ريال.