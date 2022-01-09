انت الان تتابع تفاصيل خبر رحل عن عالمنا منذ قليل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر حسن ابن شقيق الإعلامي وائل الإبراشي على صفحته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا “عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له برحمه والمغفرة”، كما أكدت الصفحة الرسمية لوائل الإبراشى على الفيس بوك خبر الوفاة.

ويذكر أن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في نهاية العام الماضي واستمرت مضاعفات كورونا معه الذي أحدثت تلف كبير في الرئة ولم تترك له الفيروس إلا جزء قليل يتنفس منه حتى وفاته المنية اليوم عن عمر يناهز 58 عاما، وكانت كورونا سبب رئيسيا في إبعاده عن الشاشة حيث تميز بظهوره يوميا في برنامج التاسعة الذي يتابعه العديد من المشاهدين المقدم على القناة الأولى في الفضائية المصرية.

أحدثت وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشى صدمة كبيرة وحزن شديد لمتابعيه الذين كانوا يأملونه عودته مرة أخرى إلى الشاشة.

وفي السياق ذاته نعى الإعلامي عمرو أديب الفقيد، كما نعاه عدد كبير من الشخصيات العامة والفانيين منهم الفنان محمد هندي الذي كتب على صفحته الخاصة توتير “البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي”.

كما نعى رجل الأعمال احمد أبو هشيمة الراحل وكذلك المحامي خالد أبو بكرا الذي قال “خالص العزاء للجميع في وفاة الصديق والإعلامي الكبير اسكنه الله فسيج جناته خالص العزاء للجميع ولنا جميعا الصبر والسلوان”.