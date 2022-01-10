نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنخزن الليمون غلط معلقة واحدة لحفظ الليمون بدون فريزر سنة كاملة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الليمون من أهم الفواكه من حيث الفائدة حيث يعمل على التخلص من الوزن الزائد ويقوي المناعة ويحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على التخلص من نزلات البرد والكحة لذلك يجب على ربات المنازل القيام بتخزينه حتى يتوفر إليها تواجده طوال السنة لذلك سوف نوضح لكم طرق التخزين الليمون الصحيحة من خلال هذا المقال.

طرق تخزين الليمون الصحيحة

نجد أن تخزين الليمون أمرا سهلا ومن الأمور المهمة في حياتنا وذلك للانتفاع بالليمون طوال السنة وسوف نوضح طرق تخزينه من خلال النقاط التالية:-

الطريقة الأولى:- أغسلي الليمون الذي تريدي تخزينه جيدا وقومي بتنشيفه جيدا من الماء ثم ضعيه في كيس بلاستك مفرغ الهواء وأحكمي غلقه ثم ضعيه في الثلاجة.

الطريقة الثانية:- أغسلي الليمون جيدا وقومي بتنشيفه جيدا وضعيه في أكياس وقومي بغلقها وضعيها في الفريزر سوف يبقى لمدة عام كامل دون أن يحدث له أي شيء.

الطريقة الثالثة:- أغسل الليمون جيدا وأحضري البرطمان وامليها بالماء وضعي الليمون بها وأحكمي غلقها وضعيه على رف الثلاجة.

فوائد الليمون