مكون كالسحر.. ضعية فى المطبخ وتخلصى من النمل والصراصير نهائيا وللابد بدون مبيدات حشرية ولا تكاليف

مكون كالسحر.. ضعية فى المطبخ وتخلصى من النمل والصراصير ، اغلب ربات البيوت قد تعاني بصفة مستمرة من بعض المشاكل الصحية إذا كانت الحساسية أو التعرض لضيق التنفس بسبب تعرض المنزل إلى الكثير والعديد من الحشرات المختلفة، مثل النمل والصراصير والذباب لذلك نجد أن بعض الأشخاص يقومون باستخدام المبيدات الحشرية التى تؤثر على صحتهم ولكنها لا تقوم بالتخلص نهائيا من الحشرات، و يمكن ايضا ان يتم استرجاعها مره ثانية، ولكن بعد اتباع الوصفات التي سوف نتحدث عنها اليوم سوف نكتشف التخلص تماما من النمل والصراصير.

مكون كالسحر.. ضعية فى المطبخ وتخلصى من النمل والصراصير

وصفة السكر والبيكربونات الصوديوم من أهم الوصفات بشكل عام التي تساعدنا على التخلص من جميع المشاكل التي تتواجد في المنزل مثل القضاء تماما على الصراصير والذباب، والنمل كل هذه الحشرات سوف نتخلص منها تماما بعد اتباع هذه الوصفة وهي قد تكون كالتالي:-

المكونات :-

ثلاث ملاعق من السكر.

2 ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:-

أولا يجب أن نقوم باضافة هذا المزيج ما بين السكر والبيكربونات الصوديوم في الأماكن التي يظهر منها النمل أو الصراصير.

وعندما يتم استنشاقهم لجميع الحشرات سوف تختفي تماما هذه الحشرات.

ولا يتم تواجدها داخل المنزل مرة ثانية..

ولكنها سوف تقضي عليها تماما ونهائيا من خلال هذه الوصفة الفعالة.

فلفل حار والثوم

الفلفل الحار بالإضافة إلي الثوم المهروس هي تعد من ضمن الوصفات الهائلة جدا والمميزة، التي تقضي تماما على جميع أنواع الحشرات التي تتواجد داخل منزل والديها افادة كبيرة ولكنها لا يوجد منها اي اضرار او عوامل سلبية لهذا السبب عزيزتي يجب ان تستخدمي هذه الوصفة فهي من أرخص الوصفات لتواجدها بصفة مستمرة داخل المطبخ.

المكونات :-

لتر من المياه المغلي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس

الصابون السائل ملاعق.

طريقة تحضير :-

الوصفة يجب أن نقوم باضافة الصابون السائل مع الفلفل الحار.

ثم نضيف بعد ذلك الثوم المهروس.

ونبدأ بخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافته في زجاجة بخاخ.

و ابدئي بوضعها على الأماكن التي يوجد بها نمل او يوجد بها الصراصير وسوف تختفي نهائيا ولم يتم ظهورها مرة ثانية

يجب عزيزتي ان تقومي باستخدام هذه الوصفة عن طريقة البخ لكافة الفجوات الأماكن التي يظهر فيها بها النمل أو التي يوجد بها نمل بالفعل، أو صراصير كما يمكن ايضا نقوم باضافه هذا المزيد في المطبخ وفي أركان الحمامات و اكثر الاماكن التي يظهر فيها الحشرات