خطيرة.. تنظيف سيراميك المطبخ والحمام هيبقى زى المراية ف غمضة عين من غير دعك ولا تعب

خطيرة.. تنظيف سيراميك المطبخ والحمام ، سيراميك المطبخ أو سيراميك الحمام يعد هذا من اكثر الاماكن التي تجلب الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، في جميع ارضياتها كما أن تراكم هذه الاتربة، او الحشرات يعتبر آمر غير محبب لدى الجميع لأنه سوف يعمل أيضا على اعطاء بشكل سلبي لهذا السبب عزيزي و عزيزتي القارئه يجب ان نقوم بالاستعانة ببعض الطرق الطبيعية حتى تحافظ على الشكل المميز للمطبخ او الحمامات وتحافظ أيضا على نقاء ولامعان السيراميك.

خطيرة.. تنظيف سيراميك المطبخ والحمام

يمكن ايضا أن نستعين بصودا الخبز حتى نتمكن من تنظيف جميع أرضيات المطبخ والحمام بطريقة احترافيه ومميزه جدا و تعد من افضل واهم الطرق بشكل عام لذا يمكنك عزيزتي أن تستعيني بهذه الطريقه الفعاله والمتميزة

المكونات:-

ثلاثة ملاعق من صودا الخبز.

لتر من الماء المغلي

زجاجة رشاش.

كوب من الصابون السائل.

الطريقة :-

اولا يجب ان نقوم بإضافة صودا الخبز مع الماء المغلي..

ثم نضيف بعد ذلك الصابون السائل.

يخلط جميع المكونات داخل الزجاج الرشاش.

ونبدا باضافة هذا المزيج على أرضيات المطبخ والحمام و سوف ننتظر لمدة لا تقل عن ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل جميعا ارضيات وسوف تلاحظ الفرق من التخلص تماما من جميع الدهون التي تتراكم منذ فترات، أو البقع المسببه لعدم التنظيف الدائم

لا تتركي عزيزتي القارئه الحوائط بدون تنظيف لذلك يجب أن تقومي في استخدام هذه الوصفة على الحوائط ايضا.

خلطة تنظيف المطبخ بالزيوت النباتية

نعم خلطة الزيوت مهمة بشكل عام التي تعمل أيضا على التخلص تمام من البقع التى تتواجد فى ارضيات سيراميك الخاص بالمطبخ والحمام والحوائط مطبخك هو الأماكن التي تتواجد بها بصفة مستمرة لابد ان تكون نظيفه جدا، وخاليه من أي فيروسات تابعي معي عزيزتي هذه الطريقة المميزه:-

المكونات :-

ثلاثة ملاعق من الزيت.

ملعقتين من النشا .

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير :-