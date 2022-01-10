فى ثوانى.. تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير بمكون خطير من مطبخك ويقضى على الزفارة نهائيا

فى ثوانى.. تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير ، يعد البط من المأكولات المشهورة جدا والتي لديها مذاق رائع ومختلف تماما في جميع جميع البلدان، التي تقوم بتناول البط بطرق مختلفة ولكن يعد هذا احتفالا أساسيا داخل جميع البيوت اثناء المواسم أو شهر رمضان الكريم وتحضير البط من ضمن الاطباق الاساسيه، والرئيسيه على مائده الافطار ولكن بعض الاشخاص تعاني من المشاكل الكثيرة اثناء ازالة الريش الصغير جدا، من البط البلدي واليوم سوف نكتشف طريقة تنظيفة، و هي طريقة احترافية ومميزة.

فى ثوانى.. تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير

البط من المأكولات المتميزة التي يمكن ايضا ان نقوم بتنظيفها بشكل سريع جدا باستخدام الردة لأنها فعال في تنظيف و ازاله جميع الريشهدة الصغير والطريق تكون كالتالي:-

المكونات :-

ثلاثة ملاعق من الردة.

ويفضل ان تكون الخشن.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

الطريقة:-

اولا يجب ان نقوم بغسيل البطه وتنظيفها بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الردة مع الملح.

ونخلطهم جيدا ونبدا باضافه على جسم البطة .

ثم نقوم بفركها جيدا ويفضل ان تكون بحركات دائرية .

وسوف تندهش عزيزي من النتائج المبهرة بعد استخدام هذه الوصفه لان الريش الصغير سوف يختفي تماما و يخرج بشكل سريع.

تنظيف البط من الريش الصغير بالدقيق وكربونات الصوديوم

تنظيف البط أمر مهم جدا لذلك عزيزتي يجب ان تقومي باستخدام هذه الوصفة لان مكوناتها تتواجد دائما داخل منزلك ولا تكلفك الكثير.

المكونات:

ثلاثة ملاعق من البيكربونات الصوديوم.

مع ربع فنجان من الملح الأبيض.

مع خمس ملاعق من الدقيق.

الطريقة:-

اولا عزيزتي يجب ان نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم مع الملح الأبيض.

ثم نضيف بعد ذلك الدقيق.

يخلط عزيزتي جميع المكونات و نبدا بإضافة هذا المزيج على الملح.

ونتركه لمده عشر دقائق او حتى يتم تجفيفه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله وسوف نلاحظ الفرق الهائل، والمدهش من التخلص تماما من الشعر الصغير التي يتواجد في جسم البط.

الطرق التي تحدثنا عنها قد تكون مفيدة جدا لأنها تساعدنا أيضا على تنظيف وتعقيم البط، والتخلص تماما من وجود بعض الشعر الصغير التي ينبت فيها علاوة على ذلك سوف نتجنب الزفارة و سوف نحمي البطة، من أي ميكروبات أو بكتيريا توجد فيها.