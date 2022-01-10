شوف أقوي عروض التكنولوجيا والألعاب من ساكو saco بخصومات تصل إلى 70%

تقدم ساكو عبر موقعها الإلكتروني وجميع متاجرها أقوي العروض التكنولوجيا والألعاب وخصومات تصل إلى 70٪ كما تقدم خدمة التوصيل للمنزل لتسهل على عملائها وتجنبهم التجمع والأزدحام في الفروع تقدم تشكيلة متنوعة من الجوال الخلوية من أعلى الماركات مثل سامسونج جالكسي، أيفون 12 برو، أيفون أكس أر، هواوي بي سمارت، جالكسي أس 10 بلس، كما تقدم سماعات لاسلكية مختلفة الماركات العالمية مثل هواوي ترو، سماعات رأس لا سلكية، أيربودز برو أبل. ولعشاق أستخدام السوار الذكي وساعات اليد من أبل جي بي أس، كما يمكن الشراء بالتقسيط بدون رسوم مع تمارا.

أقوي عروض التكنولوجيا والألعاب من ساكو saco بخصومات تصل إلى 70%

أشتري سماعة رأس عازلة الضوضاء لاسلكية بسعر 1.129 ريال سعودي بدلاً من 1.309ريال سعودي سعر التوصيل للمنزل 25 ريال سعودي ويمكن تقسيطها على ثلاث دفعات بمبلغ 376.33 ريال.

متوفر بلود أند تروث بلايستيشن 4، لغة الجهاز أنجليزي، يحتوي على ألعاب كثيرة متنوعة التي يعشق الأطفال لعبها مع بعضهم سعر الجهاز 49.00 ريال سعود بدلاً من 186.00 ريال سعودي يمكن شراءه من المتجر أو عبر الموقع الإلكتروني، خدمة توصيل المنزل 25.00 ريال سعودي.

أشتري جهاز العاب PS4 مع لعبة PREDATOR HUNTING، تصنف اللعبة أكشن أطلاق النار، لا يتوافر خصية اللعب عبر الأنترنت، لغة الجهاز أنجليزي، يمكن تقسيطها على ثلاث دفعات عند شرائه بمبلغ 48.33 ريال سعودي سعر الجهاز 145.00 ريال سعودي بدلاً من 159.00 ريال سعودي، يضاف 25.00 ريال سعودي خدمة توصيل للمنزل.

سماعة ألعاب PS4 لاسلكي 700 قوية الصوت، ومن مميزاتها أنها عازلة للصوت الخارجي تماماً، تتمتع بضمان عامان، متاحة بلونان أسود وأزرق، وإن السماعة 726 جرام، يتم توصلها عبر البلوتوث، توافق الطراز بلاي ستيشن 4، سعر القطعة 765.00 ريال سعودي بدلاً من 649.00 ريال سعودي، متاح تقسيطها على ثلاث دفعات بمبلغ 216 33 ريال سعودي.

سماعة ألعابXB1 سلكية 300X قوية الصوت، تستخدم عن طريق الكابل، توافق الطراز أكس بوكس، متوفرة بلونين الأسود والأخضر، وزن السماعة 540 جرام، سعر المنتج 329.00 ريال سعودي بدلاً من 415 ريال سعودي، تقسط على ثلاث دفعات وبدون رسوم بمبلغ 109.66 ريال سعودي.