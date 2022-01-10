شوف تخفيضات 50% على الأجهزة والسلع الغذائية في بنده السعودية الآن

يتسم هايبر بنده بالكثير من المزايا التي بفضلها حقق المتجر نجاح كبير ومن بين تلك المزايا هي توفيرها لمجموعة من العروض والخصومات قد تصل لأكثر من 50%، فتتوفر العروض في جميع فروع بنده المنتشرة سواء في الرياض أو الخبر أو الدمام وجدة والمدينة المنورة وغيرهم الكثير من المدن فتتبعوا معنا في هذا المقال أقوى عروض هايبر بنده في السعودية.

عروض هايبر بنده في السعودية

توفر بنده الكثير من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

سامسونج تلفزيون ال اي دي Samsung TV LED.

سامسونج تلفزيون بلازما.

توشيبا تلفزيون ال اي دي Toshiba Turbo LED TV.

شارب تلفزيون ال اي دي Sharp LED TV Full HD.

نيكاي تلفزيون ال اي دي سمارت Nikai LED Smart TV.

سكاي وارث ال اي دي تلفزيون Skyworth LED TV.

أفترون تلفزيون أل اي دي Aftron LED TV.

سامسونج مسرح منزلي بلوتوث Samsung Home Theater – Bluetoot.

هيوماكس ريسيفر اتش دي Humax Receiver Digital HD.

دورا ريسيفر بمدخل كارت Dora Receiver HD.

كانون كاميرا دي اس سي اكسوس Canon Camera.

أبيتك كاميرا فيديو Apitek video Camera HD.

جينكس كاميرا فيديو Genx Video Camera.

خصومات بنده في السعودية

توفر بنده الكثير من العروض على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي” شاحن متنقل ميركل يمين وشاحن متنقل اكس سل X-cell power bank، سماعات أذن فوداكس Vodex Earphone وسماعة لاسلكية مايسترو Mastro Wireless Light وسماعة بلوتوث اكستريم Xtreme Ultra Bluetooth Headset، كابل ايفون ميلي Mili lighthing Cable وكابل اتش دي ام أي بيلكين Belkin High HDMi Cable، شاحن جداري ميلي وسماعة بلوتوث ستريو لونار Lunar Bluetooth Stereo Sound”.

تخفيضات هايبر بنده السعودية

تقدم بنده عرض على كلًا من التالي أيضًا” قلاية من إمجوي وطقم عشاء أبيض من لومينارك، سانديسك كارت ذاكرة وفلاشة ذاكرة Sandisk، سامسونج لابتوب Samsung Laptop، سامسونج تاب Samsung Tab Note، براون ماكينة إزالة الشعر Braun، إمجوي مكيف شباك Emjoy Air Condition”.