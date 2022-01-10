انت الان تتابع تفاصيل خبر إرتفاع كبير اليوم الإثنين في إصابات فيروس كورونا بالسعودية إقترب من 5000 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة و السعودية عن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الإثنين 10 يناير 2022، والذي إتضح من خلال التقرير نفس أعداد الوفيات تقريبا ليوم أمس الأحد 6 يناير بنحو 1 حالات وسجلت الأحد عدد 1 حالة، ولكن هناك إرتفاع كبير في الإصابات بنحو 1000 حالة وسجلت أمس الأحد 3460 حالة.

أعداد حالات الإصابات يوم الإثنين 10 يناير في السعودية

أعلن وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 4778 حالة إصابة ثبت إيجابيتها بالفيروس طبقا لنتائج التحليل والتقصي والفحوصات اللازمة لإرشادات منظمة الصحة العالمية عن يوم الإثنين 10 يناير 2022، ليصل بذلك أعداد الإصابات منذ بداية جائحة كورونا في السعودية حتى الآن 583531 حالة.

أعداد حالات الوفيات يوم الإثنين 10 يناير في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية عن تسجيل أعداد الوفيات بفيروس كورونا عن يوم الإثنين 10 يناير 2022 بنحو 2 حالة وفاة، ليصل بذلك أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا في السعودية حتى الآن 8895 حالة وفاة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بالسعودية.

أعداد الحالات المتعافين عن يوم الإثنين 10 يناير في السعودية

أعلنت وزارة الصحة و السعودية عن حالات الشفاء المتعافين عن يوم الإثنين 10 يناير 2022، والي سجل عدد 893 حالة خرجوا من المستشفيات بعد التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفاؤهم بشكل تام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية جائحة كورونا بالسعودية إلى 547507 حالة معفاه، المعروف أن زوال الأعراض المرضية طبقا لبروتكولات منظمة الصحة العالمية 10 أيام منذ الإصابة بالفيروس.

إرشادات وزارة الصحة السعودية للمواطنين

وكعادة كل يوم تقوم وزارة الصحة السعودية بشد إنتباه المواطنين والمقيمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعامل بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، والخروج من تلك الأزمة “فيروس كورونا المستجد” التي تمر على جميع الدول في العالم الآن، وتقوم الدولة السعودية بمتابعة الموقف أول بأول محليا وعالميا فيما يخص الفيروس وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.