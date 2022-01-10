نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مهرجان الطازج العثيم على الفواكه والخضروات كل يوم أثنين في المقال التالي
لا تفوت خصومات مهرجان الطازج العثيم، في أسواق عبد الله العثيم يوم الإثنين 10 يناير، على كافة المنتجات جميع المنتجات تأتي طازجة، وفي مهرجان الطازج احصل على كيلو وستأخذ الثاني مجانا من أسواق العثيم وذلك ضمن عروض 1 + 1 مجاناً، أي كيلو عليك وكيلو على أسواق عبد الله العثيم، مهرجان الطازج يقام كل يوم أثنين داخل أسواق عبد الله العثيم على الفواكه والخضروات، كما تقدم أسواق العثيم منتجات بسعر التكلفة الأساسية للكيلو، ولا تفوتك أقوى العروض للويكند في أسواق عبد الله العثيم مع توفير أكثر وأسعار بنصف السعر، تفضلوا الآن بزيارة العثيم واستمتعوا بفرصة توفير رائعة تسري العروض حتى يوم الثلاثاء 11 يناير أو حتى نفاذ الكمية من أسواق العثيم.
خصومات مهرجان الطازج العثيم:
- وفر واحصل على كيلو مجانا عند شرائك كيلو من برتقال أبو صرة بسعر التكلفة الأساسية وهو 2.95 ريال سعودي للكيلو.
- احصل على كيلو + كيلو مجاناً من أسواق عبد الله العثيم على أفندي باكستاني بسعر الكيلو الواحد وهو5.95 ريال سعودي، ضمن عروض 1 + 1 مجاناً.
- يمكنك الحصول على 2 كيلو من باذنجان أسود صغير وطني بسعر الكيلو الواحد قبل الخصم وضمن تخفيضات أسواق عبد الله العثيم على 1 + 1 مجانا وبسعر 7.95ريال سعودي.
- كما تستطيع الحصول على كيلو طماطم بسعر البيع الأصلي وهو 3.45 ريال سعودي وهو سعر التكلفة الأصلية للبيع لكافة عملاء أسواق عبد الله العثيم.
- أيضا يمكنك الحصول على ملفوف ابيض ضمن عروض 1 +1 مجانا بسعر 2.50 ريال سعودي للكيلو. كل ذلك وأكثر داخل أسواق عبد الله العثيم للبيع بالجملة والتجزئة داخل المملكة.
- عروض على كيلو تفاح بسعر التكلفة الأساسية وهي 5.95 ريال سعودي. مقدمة من أسواق عبد الله العثيم ضمن عروض مهرجان الطازج.
- اشتري كيلو واحصل على الثاني مجانا من أسواق عبد الله العثيم على تمر خلاص القصيم وزن 1 كجم. بسعر 20.95 ريال سعودي لعدد 2 كيلو.
- عرض على كرتونه جوافة مقدمة من أسواق عبد الله العثيم، بسعر 10.50 ريال سعودي للكيلو. وهو سعر التكلفة الأصلية من العثيم.
- احصل على جزر مستورد بسعر التكلفة وهي 5.45 ريال سعودي للكيلو. واحصل أيضاً على كيلو كلمنشينا بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو وهو سعر التكلفة الأساسية قبل العرض.
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