بطريقتي السحرية تخلصي من سواد الأواني المحروقة والبقع الصعبة بدون دعك وفرك

طريقة تنظيف أواني المطبخ المحروقة، الأواني من أكثر الأدوات التي تستخدم في المنزل أو في المطبخ تحديدًا بشكل يومي وذلك لأنها هي الأدوات الوحيدة التي يتم من خلالها تجهيز الطعام، ولذلك فهي دائمًا معرضة للاتساخ وخاصتا للحروق التي بالفعل يصعب إزالتها بطرق التنظيف المعروفة، وتعطي شكل بعدم النظافة، وهذا ما يجعل كل ربة منزل تبحث بشكل دائم عن طريقة للتخلص من هذه المشكلة وتنظيف الأواني من الحروق بشكل نهائي.

أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف الأواني المحروقة

هناك بعض الوصفات التي تتكون من مواد بسيطة وفي متناول أيدي الجميع، ولها تأثير فعال في ازالة الحروق، والبقع من الأواني بشكل نهائي ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

استخدام صودا الخبز والماء الساخن

صودا الخبز لها تأثير فعال في التخلص من البقع بشكل عام وطريقة استخدامها في هذا الحالة كالتالي:

قومي بإحضار الإناء المراد تنظيفه.

أضيفي بداخل الإناء كمية كبير من المياه بحيث تغطي كل الحروف المتواجدة بداخله.

قومي بوضع اربع أو خمس ملاعق من صودا الخبز داخل المياه.

أضيفي نصف كوب من الخل إلى الخليط.

ارفعي الإناء على النار واتركيه حتى يغلي ثم اخفضي النار واتركيه يغلي الماء بداخل الإناء لمدة مناسبة حتى يقل المياه داخل الإناء.

اتركي الإناء حتى يبرد ثم أبدائي بغسل الإناء بالشكل المعتاد.

وسوف تلاحظين نظافة الإناء ويصبح لامع كالجديد.

استخدام صابون التنظيف السائل وملح الليمون في إزالة بقع الحروق

يساعد هذا الخليط في تنظيف الأواني بشكل كامل من الدهون وأيضًا من الحروق بشكل فعال وطريقة الاستخدام كالتالي: