اسماء اولاد 2022 جديدة ومعانيها جميلة ومميزة نوفر لكم اليوم مجموعة كبيرة ومميزة من اسماء اولاد جديدة والتي يبحث عنها الكثير من الوالدين لتسمية طفلهم الجديد باسم مميز وجديد. وسوف نعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني العديد من الأسماء الرائعة والتي لم تستخدم بشكل كبير كما ان معناها جميل ورائع ويمكنك الاختيار من بين الأسماء التي سوف نوفرها لكم.

اسماء اولاد 2022 جديدة ومعانيها

غازى ومعناة أي الشخص المحارب.

شهاب ومعناة نجم.

اسم كاظم ومعناة ساكت.

اسم شادي ومعناة طالب العلم والأدب.

سيف وهو اسم السلاح الأبيض ويوحي الي القوة.

اسم جود ومعناة الكرم.

بوراك وهو مأخوذ من البرق.

اسم نهير ومعناة مأخوذ من النهر ويومي الي الكثرة.

اسم نهيان ومعناة هو المخفي الغير ظاهر.

ياسر ومعناة شخص ذو طباع لينة.

اسم انس ومعناة هو ما تأنس من الألفة.

اسم حازم ومعناة هو الشخص الشديد في الراي.

سفيان ومعناه هو الشخص المسرع والسريع في مشيتة.

مازن ومعانة هو السحاب الذي يحتوي علي ماء.

اسماء اولاد حلوة وفخمة 2022

رضون وهو اسم ولد من القران ومعناة هو الرضا والقناعة.

هادي وهو اسم من القران ومعناة هو المرشد والواعظ.

اسم ياسين وهو اسم سورة من سور القران الكريم وهو من الأسماء الجميلة.

اسم صفوان من أسماء القران ومعناة الصخر الاملس والناعم.

بدر وهو من أسماء القران الكريم ومعناة هو القمر.

مالك ومعناة الممتلك لشيء وهو من ضمن الأسماء التي ذكرت في القران الكريم.

اسماء اولاد 2022 من القران