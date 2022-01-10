نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 حصرياً على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الكلمات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير حالياً تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث ستبدأ فعاليات تلك البطولة بعد دقائق وستكون أولى المباريات في البطولة بين منتخب المغرب ومنتخب غانا، وتقام البطولة في الكاميرون، وهذا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر الساعة السابعة بتوقيت السعودية، ويحرص الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية الاستمتاع بتلك البطولة المهمة والتي ستضم عدد كبير من المنتخبات في القارة الأفريقية، ونطلعكم الآن في هذا المقال عن تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

على مدار الأيام القليلة الماضية زاد البحث بشكل كبير من كل مكان بالوطن العربي، عن تردد القنوات التي ستنقل عبر شاشتها بطولة كأس الأم الأفريقية 2022، وقد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية امتلاكها حقوق بث مباريات أمم أفريقيا، وستنقل المباريات كلها عبر شبكة قنواتها بين مكس، كما تنقل المباريات على بعض القنوات العربية الأخرى أيضاً.

تردد قناة بين سبورت ماكس المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معد الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة النبأ الليبية لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مباراة المغرب وغانا في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2022

اليوم الأثنين الموافق 10 يناير 2021 تنطلق الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وستكون المباراة الأولى في البطولة من نصيب المنتخب المغربي ومنتخب غانا، وتقام المباراة على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندوي عاصمة الكاميرون، وتقام المباراة في الخامسة بتوقيت الدار البيضاء، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر القناة المغربية الأولى بجانب قناة بين سبورت ماكس وغيرها من القنوات.

ويمكن استقبال قناة المغربية الأولى على تردد 12207، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.