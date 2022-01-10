شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية خصومات تصل إلى 50%

عروض هايبر بنده الأسبوعية يقوم هايبر بنده هذا الأسبوع بتقديم أقوى العروض والخصومات على منتجاته الجديرة بالثقة والتي قد حصلت على إعجاب الكثير من العملاء، كما قد قام الهايبر بتقديم عروض وخصومات تصل إلى خمسين بالمئة حيث قام بعروض على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالأطفال والأواني وألعاب الأطفال، كما يوجد في بروشور العروض الكثير من العروض الأخرى مثل هواتف المحمول والسماعات اللاسلكية واللحوم وأدوات التنظيف ومنتجات التموين، وتكون هذه العروض سارية من 2 جمادي الثاني الموافق يوم الأربعاء إلى 8 جمادي الثاني الموافق يوم الثلاثاء، وفي السطور القادمة سنقوم بعرض بعض من هذه العروض.

عروض هايبر بنده

اشتري دجاج بدون عظم بوزن 2.5 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي للكيس.

قم بالحصول على أفخاذ دجاج غليظة بالإضافة إلى أجنحة دجاج بوزن 900 غرام، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على برجر بقري جامبو بوزن واحد كيلو جرام زائد بطاطس مقلية أكثر قرمشة بوزن 400 جرام مجانا، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي للكيس.

قم بشراء صدور دجاج طرية بوزن 2 كيلو غرام، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي للكيس.

احصل على دجاج بروستد كلاسيك شرائح وفليه بوزن 750 جرام، بسعر 25.50 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي للكيس.

هايبر بنده

أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده على المجمدات والدجاج.

اشتري نقانق دجاج مع نقانق دجاج نقانق بالجبنة داري بوزن 340 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 11.90 ريال سعودي مقابل 2 كيس.

احصل على فراولة مجمدة بالإضافة إلى لب الجوافة دراي بوزن واحد كيلو، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي للكيس.

قم بالحصول على برجر السنبلة 24 قطعة وبوزن 1344 جرام، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 41.95 ريال سعودي للحبة.

بنده

أفضل العروض التي يقدمها هايبر بنده على الأيس كريم والدونات.