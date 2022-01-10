شوف عروض بنده شهر يناير تخفيضات رهيبة تصل إلي 60% على جميع المنتجات المعروضة خلال الشهر

عروض بنده اليوم يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات وأروعها مع العروض الكبيرة والقوية على جميع المستلزمات والمنتجات إلى جميع الأسواق الخاصة بهايبر بنده في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه المستلزمات يتم تواجدها وتوافرها بصورة يومية أو يتم تواجدها بشكل أسبوعي، حيث أنه نحو مائة وعشرون ألف عامل يكونوا متواجدين في الهايبر، وكذلك صارت شركة بنده تمتلك نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

سوق بنده يقدم العروض الكبيرة والرائعة ومعها أقوى الخصومات القوية المتخصصة في مجال التجزئة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يكون من المتاجر المتخصصة في مجال البيع الذي يكون من خلال التجزئة الرئيسية المتواجدة في مناطق الشرق الأوسط، حيث أن شركة بنده تعتبر من أكبر وأقوى السلاسل التي تتضمن على حوالي مائتي متجر متواجدين في حوالي أربعة وأربعين مدينة في المملكة العربية السعودية.

خصومات بنده الأسبوعية

عروض بنده الأسبوعية علي 200 جرام من الجبن الشرائح نوعها بورجر برايد مقدار 10 قطع عدد اثنان حبة سعرها يكون 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية اثنان كيلو جرام من الزبادي نوعها ندى الطازجة كاملة الدسم تكون بسعر 11.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم علي 2.5 كيلو جرام من البطاطس المقطعة رفيع من النوع ماكين تكون بسعر 28.95 بدلًا من 46.90 ريال سعودي.

سعر البطاطس الخاصة بالقلي من النوع تراديشن مقدار 750 جرام تكون 28.95 بدلًا من 46.90 ريال سعودي.

6 * 330 من شراب الشعير نوعه هولستن للمجموعة الواحدة تكون بسعر 31.95 بدلًا من 36 ريال سعودي.

تخفيضات بنده