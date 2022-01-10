نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية تخفيضات إلكترونيات و أيفون بعروض هايبر بنده في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية والتخفيضات المتعددة علي كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية . كذلك تأتي عروض بنده القوية علي كافة أنواع هواتف أيفون 12 و أيفون 13 و أيفون 13 برو ماكس . كما أن عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم لكافة الأجهزة المختلفة التي تهم المنزل السعودي تم تخفيضها لنسبة 50% . كذلك بجانب أن عروض بنده الإلكترونية بجميع فروع المملكة العربية السعودية . وبجانب تخفيضات الأجهزة الإلكترونية تأتي أيضاً عروض بنده الأسبوعية علي كافة أقسام الأجهزة الكهربائية أيضاً . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل عروض بنده اليوم في كافة الأقسام المختلفة بفروع السعودية .
عروض بنده الصفحة الرئيسية وتخفيضاتها القوية علي الإلكترونيات
تم نشر عروض بنده الصفحة الرئيسية علي موقع هايبر بنده الرسمي والتي تنوعت تخفيضاته في أقسام متعددة . ونعرض لكم التخفيضات القوية في هايبر بنده علي الأجهزة الإلكترونية كالتالي :-
- عروض بنده الأسبوعية علي خلاط سينكور بسعر 215 بدلاً من 299 ريال .
- كما أن عروض بنده اليوم وتخفيض خلاط فيلبس لسعر 179 بدلاً من 255 ريال .
- كذلك هايبر بنده يخفض سعر عجانة سينتور إلي 839 بدلاً من 999 ريال .
- تخفيضات هايبر بنده علي فرامة لحم مولينكس بسعر 699 بدلاً من 1149 ريال .
- كما تم تخفيض سعر عصارة كيك أون إلي 99 بدلاً من 149 ريال بفرع بنده السعودية بالكامل .
- كذلك بجانب عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي مكواة بخار ON بسعر 119 بدلاً من 179 ريال .
عروض بنده الأسبوعية أجهزة متنوعة
كما تنوعت أيضاً عروض بنده الأسبوعية علي أجهزة عديدة لا غني عنها في البيت السعودي . وهذه الأجهزة وتخفيضاتها كالآتي :-
- عروض بنده اليوم القوية علي موزع المياه الحار والبارد وحافظة داخلية ماركة جيباس سعره 449 بدل من 599 ريال سعودي
- كذلك العروض في هايبر بنده علي فرن كهربائي مع شواية جيباس بسعر 259 بدلاً من 379 ريال .
- كما تم تخفيض سعر محضرة قهوة نوع فيلبس بسعر 179 بدلاً من 229 ريال .
- بجانب ذلك التخفيضات القوية علي قدر ضغط مستر كوك 7 لتر بسعر 89 بدلاً من 119 ريال .
- كذلك من نفس فئة قدر الضغط وسعة 9 لتر بسعر 99 بدلاً من 135 ريال .
- أيضاً عروض بنده الصفحة الرئيسية علي قدر ضغط مستر كوك 11 لتر بسعر 125 بدلاً من 169 ريال .
عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي هواتف SAMSUNG
جاءت عروض بنده الإلكترونية علي هواتف سامسونج المتنوعة بفئات مختلفة . وتخفيض سعرها بشكل رائع وهي كالتالي :-
- عروض بنده الأسبوعية علي جوال SAMSUNG A52 S بسعر 1559 بدلاً من 1659 ريال .
- كذلك تخفيضات هايبر بنده شملت جوال SAMSUNG A12 وسعره 549 بدلاً من 599 ريال سعودي .
- كما التخفيضات شملت جوال ألكاتل وتخفيض سعره إلي 599 بدلاً من 749 ريال .
- كما أن عروض بنده اليوم علي سماعات لاسلكية OK بسعر 99 بدلاً من 169 ريال سعودي .
- أيضاً تخفيضات هايبر بنده علي سماعات بلوتوث ماك بسعر 15 بدلاً من 39 ريال .
- تأتي التخفيضات علي سماعات APPLE بسعر 55 بدلاً من 149 ريال سعودي .
التخفيضات المتعددة علي منتجات APPLE
عروض هايبر بنده علي منتجات هواتف أيفون ومرفقاتها تعددت داخل فروع هايبر بنده السعودية . وهي كالتالي :-
- عروض بنده الأسبوعية علي أيفون S6 بجانب سماعات أذن بسعر 99 بدلاً من 139 ريال .
- كذلك عروض بنده اليوم القوية علي سماعات لاسلكية مع هاتف أيفون 7 بسعر 55 بدلاً من 145 ريال .
- كما شملت تخفيضات بنده تخفيضات أسعار هواتف أيفون 12 وهواتف أيفون 13 وأيفون 13 برو ماكس .
- التخفيضات القوية علي جوالات أيفون بفئاتها المختلفة ذات سعة التخزين 128GB وسعة 256GB .
عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي الأجهزة المتعددة الأخري
تنوعت عروض بنده اليوم بكافة فروع المملكة العربية السعودية والتي شملت أجهزة إلكترونية عديدة ومنها الآتي :-
- عروض بنده الأسبوعية علي عجانة مع خلاط معدني ماركة أريتي بسعر 299 بدلاً من 769 ريال .
- كما تشمل عروض بنده اليوم قطاعة مولينكس بسعر 149 بدلاً من 209 ريال .
- كذلك تخفيضات هايبر بنده السعودية غسالة تعبئة علوية جيباس بسعر 549 بدلاً من 946 ريال .
- هايبر بنده السعودية علي مقلاة بدون زيت تيفال بسعر 299 بدلاً من 599 ريال .
- كما أن تخفيضات بنده السعودية شملت تخفيض سعر مايكروويف جيباس لسعر 439 بدلاً من 579 ريال .
تخفيضات هايبر بنده السعودية علي أجهزة لا غني عنها بالبيت السعودي
بجانب الأقسام المشار لها وتخفيض أسعار الإلكترونيات المتعددة . والعروض في بنده تشتمل علي أجهزة متنوعة وهي كالتالي :-
- عروض بنده الصفحة الرئيسية علي عصارة كليك أون بسعر 99 بدل سعر 159 ريال .
- كذلك تأتي عروض بنده الأسبوعية علي محضرة طعام كينوود بسعر 189 بدل سعر 319 ريال .
- كما أن عروض بنده اليوم علي قطاعة ATC بسعر 55 بدلاً من 85 ريال .
- تتنوع تخفيضات هايبر بنده السعودية علي العديد من الأجهزة الإلكترونية التي لا غني عنها . وذلك بكافة الفروع المنتشرة بالسعودية ويمكنكم زيارة الفروع للتعرف علي المزيد .
عروض بنده الصفحة الرئيسية بتخفيضات متنوعة وقوية علي كافة الأجهزة الإلكترونية . بجانب التخفيضات الرائعة علي أنواع هواتف متعددة في هايبر بنده السعودية . وبجانب ذلك تخفيضات بنده السعودية علي أقسام المواد الغذائية المتنوعة .