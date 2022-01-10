نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية تخفيضات إلكترونيات و أيفون بعروض هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية والتخفيضات المتعددة علي كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية . كذلك تأتي عروض بنده القوية علي كافة أنواع هواتف أيفون 12 و أيفون 13 و أيفون 13 برو ماكس . كما أن عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم لكافة الأجهزة المختلفة التي تهم المنزل السعودي تم تخفيضها لنسبة 50% . كذلك بجانب أن عروض بنده الإلكترونية بجميع فروع المملكة العربية السعودية . وبجانب تخفيضات الأجهزة الإلكترونية تأتي أيضاً عروض بنده الأسبوعية علي كافة أقسام الأجهزة الكهربائية أيضاً . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل عروض بنده اليوم في كافة الأقسام المختلفة بفروع السعودية .

عروض بنده الصفحة الرئيسية وتخفيضاتها القوية علي الإلكترونيات

تم نشر عروض بنده الصفحة الرئيسية علي موقع هايبر بنده الرسمي والتي تنوعت تخفيضاته في أقسام متعددة . ونعرض لكم التخفيضات القوية في هايبر بنده علي الأجهزة الإلكترونية كالتالي :-

عروض بنده الأسبوعية علي خلاط سينكور بسعر 215 بدلاً من 299 ريال . كما أن عروض بنده اليوم وتخفيض خلاط فيلبس لسعر 179 بدلاً من 255 ريال . كذلك هايبر بنده يخفض سعر عجانة سينتور إلي 839 بدلاً من 999 ريال . تخفيضات هايبر بنده علي فرامة لحم مولينكس بسعر 699 بدلاً من 1149 ريال . كما تم تخفيض سعر عصارة كيك أون إلي 99 بدلاً من 149 ريال بفرع بنده السعودية بالكامل . كذلك بجانب عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي مكواة بخار ON بسعر 119 بدلاً من 179 ريال .

عروض بنده الأسبوعية أجهزة متنوعة

كما تنوعت أيضاً عروض بنده الأسبوعية علي أجهزة عديدة لا غني عنها في البيت السعودي . وهذه الأجهزة وتخفيضاتها كالآتي :-

عروض بنده اليوم القوية علي موزع المياه الحار والبارد وحافظة داخلية ماركة جيباس سعره 449 بدل من 599 ريال سعودي

القوية علي موزع المياه الحار والبارد وحافظة داخلية ماركة جيباس سعره 449 بدل من 599 ريال سعودي كذلك العروض في هايبر بنده علي فرن كهربائي مع شواية جيباس بسعر 259 بدلاً من 379 ريال .

كما تم تخفيض سعر محضرة قهوة نوع فيلبس بسعر 179 بدلاً من 229 ريال .

بجانب ذلك التخفيضات القوية علي قدر ضغط مستر كوك 7 لتر بسعر 89 بدلاً من 119 ريال .

كذلك من نفس فئة قدر الضغط وسعة 9 لتر بسعر 99 بدلاً من 135 ريال .

أيضاً عروض بنده الصفحة الرئيسية علي قدر ضغط مستر كوك 11 لتر بسعر 125 بدلاً من 169 ريال .

عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي هواتف SAMSUNG

جاءت عروض بنده الإلكترونية علي هواتف سامسونج المتنوعة بفئات مختلفة . وتخفيض سعرها بشكل رائع وهي كالتالي :-

عروض بنده الأسبوعية علي جوال SAMSUNG A52 S بسعر 1559 بدلاً من 1659 ريال . كذلك تخفيضات هايبر بنده شملت جوال SAMSUNG A12 وسعره 549 بدلاً من 599 ريال سعودي . كما التخفيضات شملت جوال ألكاتل وتخفيض سعره إلي 599 بدلاً من 749 ريال . كما أن عروض بنده اليوم علي سماعات لاسلكية OK بسعر 99 بدلاً من 169 ريال سعودي . أيضاً تخفيضات هايبر بنده علي سماعات بلوتوث ماك بسعر 15 بدلاً من 39 ريال . تأتي التخفيضات علي سماعات APPLE بسعر 55 بدلاً من 149 ريال سعودي .

التخفيضات المتعددة علي منتجات APPLE

عروض هايبر بنده علي منتجات هواتف أيفون ومرفقاتها تعددت داخل فروع هايبر بنده السعودية . وهي كالتالي :-

عروض بنده الأسبوعية علي أيفون S6 بجانب سماعات أذن بسعر 99 بدلاً من 139 ريال .

علي أيفون S6 بجانب سماعات أذن بسعر 99 بدلاً من 139 ريال . كذلك عروض بنده اليوم القوية علي سماعات لاسلكية مع هاتف أيفون 7 بسعر 55 بدلاً من 145 ريال .

القوية علي سماعات لاسلكية مع هاتف أيفون 7 بسعر 55 بدلاً من 145 ريال . كما شملت تخفيضات بنده تخفيضات أسعار هواتف أيفون 12 وهواتف أيفون 13 وأيفون 13 برو ماكس .

التخفيضات القوية علي جوالات أيفون بفئاتها المختلفة ذات سعة التخزين 128GB وسعة 256GB .

عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي الأجهزة المتعددة الأخري

تنوعت عروض بنده اليوم بكافة فروع المملكة العربية السعودية والتي شملت أجهزة إلكترونية عديدة ومنها الآتي :-

عروض بنده الأسبوعية علي عجانة مع خلاط معدني ماركة أريتي بسعر 299 بدلاً من 769 ريال . كما تشمل عروض بنده اليوم قطاعة مولينكس بسعر 149 بدلاً من 209 ريال . كذلك تخفيضات هايبر بنده السعودية غسالة تعبئة علوية جيباس بسعر 549 بدلاً من 946 ريال . هايبر بنده السعودية علي مقلاة بدون زيت تيفال بسعر 299 بدلاً من 599 ريال . كما أن تخفيضات بنده السعودية شملت تخفيض سعر مايكروويف جيباس لسعر 439 بدلاً من 579 ريال .

تخفيضات هايبر بنده السعودية علي أجهزة لا غني عنها بالبيت السعودي

بجانب الأقسام المشار لها وتخفيض أسعار الإلكترونيات المتعددة . والعروض في بنده تشتمل علي أجهزة متنوعة وهي كالتالي :-

عروض بنده الصفحة الرئيسية علي عصارة كليك أون بسعر 99 بدل سعر 159 ريال .

علي عصارة كليك أون بسعر 99 بدل سعر 159 ريال . كذلك تأتي عروض بنده الأسبوعية علي محضرة طعام كينوود بسعر 189 بدل سعر 319 ريال .

علي محضرة طعام كينوود بسعر 189 بدل سعر 319 ريال . كما أن عروض بنده اليوم علي قطاعة ATC بسعر 55 بدلاً من 85 ريال .

علي قطاعة ATC بسعر 55 بدلاً من 85 ريال . تتنوع تخفيضات هايبر بنده السعودية علي العديد من الأجهزة الإلكترونية التي لا غني عنها . وذلك بكافة الفروع المنتشرة بالسعودية ويمكنكم زيارة الفروع للتعرف علي المزيد .

عروض بنده الصفحة الرئيسية بتخفيضات متنوعة وقوية علي كافة الأجهزة الإلكترونية . بجانب التخفيضات الرائعة علي أنواع هواتف متعددة في هايبر بنده السعودية . وبجانب ذلك تخفيضات بنده السعودية علي أقسام المواد الغذائية المتنوعة .