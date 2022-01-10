شوف عروض اكسترا للإلكترونيات بأقوى عروض extra السعودية اليوم

تسوق الأن الإلكترونيات في عروض اكسترا السعودية وتمتع بأقوى الخصومات، حيث نوفر لكم أفضل المنتجات المخفضة في نشرة العروض “رجعتكم اكسترا” استمرارًا حتى يوم 22 يناير 2022، وهناك تخفيضات خاصة على الأجهزة اللوحية بها وأجهزة اللابتوب من ابل، هواوي، والمزيد من الماركات بمناسبة العودة إلى المدارس، وأيضًا على مستلزمات الكمبيوتر من شاشات وأدوات في extra السعودية.

عروض اكسترا للإلكترونيات

الأجهزة اللوحية تندرج تحت الأجهزة اللإلكترونية المتاحة في عروض اكسترا بمناسبة العودة إلى المدارس بأسعار مخفضة إلى حد كبير، نظرًا لكونها عملية في الاستخدام، حيث توفر لك رؤية أوضح، حيث تبدأ أحجام شاشات أجهزة التابلت في extra السعودية من 10 بوصة وحتى 12 بوصة، ومنها أجهزة تابلت هواوي إصدار MatePad، وايباد برو المزود بشريحة Apple M1 وتتميز الشاشة الخاصة به بوضوح الألوان وأفضل سطوع، ونعرض لكم الأسعار فيما يلي:

هواوي MatePad 11 بسعر 1549 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

ايباد برو 128 جيجابايت، بسعر 4999 ريال سعودي.

عروض extra السعودية اليوم

اكسسوارات الكمبيوتر وكافة المستلزمات التي يبحث عنها محبي الألعاب توفرها لكم اكسترا بأفضل الماركات وبأمكانيات عالية، وذلك بدايةً من شاشات الكمبيوتر عالية الوضوح، وبأشكال فريدة من نوعها، حيث توجد شاشات منحنية، وبأحجام تبدأ من 27 بوصة وحتى 49 بوصة، كما توجد شاشة Smart من سامسونج مزودة بمكبر صوت، وخصائص ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا، كما يتوافر مستلزمات أجهزة الكمبيوتر الأخرى مثل الفأرة وسماعة الرأس، ثم تتضمن التخفيضات أيضًا وحدة تخزين USB C بسعة تبدأ من 32 جيجابايت وحتى 512 جيجابايت.

شاشة سامسونج الذكية، الكل في واحد، 27 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1749 ريال سعودي.

شاشة ألعاب منحنية من سامسونج، 32 بوصة، بسعر 3349 ريال سعودي بدلًا من 3659 ريال سعودي.

وحدة تخزين سعة 256 جيجابايت، بسعر 122 ريال سعودي بدلًا من 182 ريال سعودي.

اكسترا لابتوب

أقوى التخفيضات في اكسترا متاحة على أجهزة اللابتوب العملية في الاستخدام، ومن ماركات هواوي، ابل، ميكروسوفت سيرفيس، حيث تقدم لكم أفضل المواصفات سواء كانت حجم الشاشة، سعة التخزين، الرامات، ومتاح ابل ماك بوك برو بسعة داخلية 256 جيجابايت وكذلك 512 جيجابايت.