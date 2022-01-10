شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir خصم حتى 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات متاحة حاليًا في كل فروع شركة جرير للتسويق jarir مع خصم يصل إلى 61% في مكتبات جرير اون لاين السعودية jarirbookstore ، والتي تضم معروضات متنوعة من كل الماركات الشهيرة عالميًا، كما أنها تقدمها لكم بأسعار لا مثيل لها.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir خصم حتى 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

متاح ضمن عروض مكتبة جرير أقوى التخفيضات على أسعار الجوالات، والشاشات، واللابتوب، للجوالات والإلكترونيات والتي تصل إلى 61% لفترة محدودة بمناسبة موسم العودة للدراسة، وكذلك بداية العام الجديد 2022 وفصل الشتاء الذي يتسم بخصوماته المذهلة، مع خدمة تقسيط جرير على كل المعروضات، فتابعوا معنا لمعرفة التفاصيل في الفقرات التالية.

عروض جرير

يعرض لكم موقع جرير ايفون 13 الجديد iphone 13 بتخفيض كبير، هذا بالإضافة إلى جوالات جرير سامسونج samsung الأحدث على الإطلاق، هذا بالإضافة إلى مختلف أنواع الجوالات الإقتصادية التي يطلبها العملاء من متاجر السعودية الكبيرة، والتي نعرض لكم في التالي مواصفاتها مع الأسعار بعض التخفيض.

مكتبات جرير

متاح في تخفيضات جرير السعودية أجهزة حديثة من جرير لابتوب بأكثر التقنيات تطورًا، من ابل بسعر خاص جدًا لجهاز ابل ماك بوك برو apple macbook pro متاح حتى يوم 31 يناير 2022، فاستغلوا الفرصة قبل نفاذ الكمية، كما يوجد خصم كبير على أجهزة لابتوب جرير هواوي huawei و مايكروسوفت microsoft و اتش بي hp بمواصفات عالية وسعر مغري، هذا بالإضافة إلى أجهزة جرير ايباد ipad المتطورة.

جرير

مع جرير اون لاين نجد العديد من أنواع الشاشات بمقاسات متنوعة، وقد وصلت خصومات شاشات جرير حتى 61% على شاشات ال جي، هذا مع خصومات 36% على شاشات سكاي وورث skyworth بمواصفات مذهلة، بالإضافة إلى شاشات سوني sony وسامسونج وهاير.

قدمنا لكم أجهزة جرير جوالات بأسعار مخفضة جدًا، مع خصومات أجهزة اللاب توب والأيباد، بجانب أسعار الشاشات الذكية، والتي عرضناها لكم بتخفيض حتى 61%، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من أسعار السلع في السعودية.

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