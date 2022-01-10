نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة حتى 20 يناير وتخفيضات غير مسبوقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى %55 على الأجهزة الكهربائية والشاشات عروض حتى 20 يناير، تتوفر إل جي غسالة تعبئة علوية سعة 11 كيلو واي فاي باللون الأسود، بسعر 3499 ريال بدلا من 4799 ريال خصم 28%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 168 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر دايو غسالة 2 حوض سعة 10 كيلو باللون الأبيض، بسعر 949 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 41%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 46 ريال لمدة ثلاث سنوات. ويتوفر المزيد والمزيد من عروض اكسترا لشهر يناير لذا تابعوا معنا أحدث تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية والشاشات.

تخفيضات اكسترا الكبرى %55

تتوفر ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 19 كيلو واي فاي ستيل فضي، بسعر 5099 ريال بدلا من 8249 ريال خصم 38%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 244 ريال لمدة ثلاث سنوات، كما تتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية دايو غسالة 2 حوض سعة 8.5 كيلو باللون الأبيض، بسعر 849 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 35%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 41 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر اريستون غسالة فتحة أمامية سعة 7 كيلو انفرتر باللون الفضي، بسعر 1979 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 21%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 95 ريال لمدة ثلاث سنوات.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

يتوفر ميديا مكيف جداري ايليت بلس 27000 وحدة بارد و ساخن، بسعر 3799 ريال بدلا من 4499 ريال خصم 16%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 182 ريال لمدة ثلاث سنوات، كما يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جورينيه مكيف جداري 18000 وحدة حار بارد، بسعر 2099 ريال بدلا من 3199 ريال خصم 35%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 101 ريال لمدة ثلاث سنوات، يتوفر باناسونيك مكيف جداري 18000 وحدة حار و بارد، بسعر 2799 ريال بدلا من 3699 ريال خصم 25%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 134 ريال لمدة ثلاث سنوات.

عروض اكسترا الكبرى على الشاشات

يتوفر ال جي تليفزيون حجم 88 بوصة ضمن عروض يناير 2022 شاشة فائقة الوضوح ذكي، بسعر 109999 ريال بدلا من 239999 ريال خصم 55%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 5256 ريال لمدة ثلاث سنوات، يتوفر سوني تليفزيون حجم 65 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 7999 ريال بدلا من 16999 ريال خصم 53%، يمكنك إستبدال الكاش بالتقسيط ودفع قسط شهري 383 ريال لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية والشاشات.