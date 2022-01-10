شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% خصم لفترة محدودة بمناسبة العام الجديد

عروض العثيم الأسبوعية، تقوم شركة العثيم السعودية الكثير من العروض على كافة المنتجات بأسعار وهمية وذلك بجميع الفروع الخاصة بها في كافة الأماكن بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك العروض متنوعة ومتميزة للغاية فيوجد داخل العروض عدد كبير من منتجات هذه الشركة بأسعار تنافس كافة الشركات الأخرى، وإليكم خلال هذا المقال مجموعة كبيرة ومتميزة من تلك العروض والتخفيضات الشركة هذه الأيام.

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عروض العثيم الأسبوعية

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية هي في المرتبة الثانية من ترتيب أكبر الشركات في المملكة فقد وقعت في المرتبة الأولى شركة بندا التي تتبع لمجموعة صافولا، وخلال سنة 2012 قامت مجلة فوربس بتصنيف شركة العثيم على أنها رقم 106 من تصنيف أكبر 200 شركة على مستوى العالم العربي، ومن ضمن أكبر 100 شركة في المملكة العربية السعودية وهي في المرتبة 50، وتمتلك هذه الشركة عدد كبير من الفروع على مستوى المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي فهناك 153 فرع في المملكة و 31 فرع خارج المملكة في دول الخليج العربي.

خصومات أسواق العثيم السعودية

تقدم مجموعة شركات عبدالله العثيم مجموعة من الخصومات على المنتجات الخاصة بها مما يجعلها تناسب الجميع، وإليكم بعض من هذه الخصومات:

خصومات العثيم الشهرية علبة من غسول الأسنان كلوس أب المنعش حجم 400 مل بسعر 14.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم غسول الجسم لوكس من الحجم 500 مل بسعر مميز فقط 25.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية مزيل عرق إكس أسود ثابت حجم العبوة 150 مل بسعر 15.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم الشهرية علبة من صابون لايفبوي توتال حجمها 500 ملى لسغر 25.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية فرشاة اسنان سيجنال ليم سوفت بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية علبة معجون أسنان سيجنال متكامل بسعر 11.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم

تخفيضات العثيم الشهرية معجون أسنان كوارث أيب منثول حجمها 120 ملي بسعر 6.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الأسبوعية علبة ملين كمفورت ندى الربيع 2 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم صابون صحون جاف مضاد للبكتريا بسعر 7.95 ريال سعودي.

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