شوف أحدث عروض لولو هايبر على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة لا تفوتها

عروض لولو هايبر توفر لجميع عملائها فرصة الحصول على كبرى الخصومات والتخفيضات الجبارة على مختلف الأجهزة. فهناك الكثير من الأزواج الذين يريدون تحديث وتغيير الكثير من الأجهزة القديمة لديهم وشراء الأحدث والأفضل من حيث الماركة والنوعية، وكذلك يبحثون عن أفضل العروض وأقل الأسعار. فهم ينتظرون بداية العام الجديد لشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر المختلفة التي تقوم بعمل عروض مذهلة بأسعار مناسبة للجميع على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأجهزة الإلكترونية لا تفوتها.

أقوى عروض لولو هايبر عروض السنة الجديدة الأوفر على الأجهزة الكهربائية

نقدم لكم منة خلال متاجر لولو مجموعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة بتخفيضات كبيرة لجميع العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة.

خصم 60 ريال على موقد كهربائي من أيكون، مزود ب 2 شعلة، بسعر 269 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

اشتري فرن ميكرويف الديجيتال ماركة أيكون مزود بشواية، كما أن سعة الفرن 20 لتر. بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي، ووفر 40 ريال.

خصم 100 ريال على مقلاة هوائية بدون زيت، بسعة 2.5 لتر، للحبة بسعر 149 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي، متوفر باللون الأسود والأحمر.

نقدم لكم أيضاً محمص ومطحنة القهوة في هذا العرض، حيث أن محمصة القوة الكهربائية من أيكون، بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

بينما مطحنة القهوة الرائعة من أيكون، بسعر 149 ريال بدلاً من 209 ريال سعودي.

خصم 30 ريال على سماعات مكبرة الصوت من امبيكس ومزودة بميكروفون لاسلكي، تعمل بقوة 25 واط، بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

استمتع مع صانعة السندويتشات، تعمل بقوة 1400 واط، بسعر 99 ريال بدلاً من 111 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الجبارة على الأجهزة الكهربائية الكبيرة

خصم 110 ريال على عجانة وخلاط، 2 في 1 متعددة الاستخدامات ماركة سوبر جنرال، تعمل بقوة 800 واط. بسعر 339 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

احصل على خصم 700 ريال على ثلاجة توشيبا، سعتها 411 لتر. بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال.

خصم 200 ريال على مكنسة كهربائية من بيسبل، تعمل بقوة 2000 واط. بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

احصل على خصم 500 ريال على غسالة الملابس وايت ويستنج هاوس، تتميز الغسالة بأنها أوتوماتيكية بالكامل، بسعة 7 كبلو. بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر العملاقة على مختلف أجهزة صناعة القهوة