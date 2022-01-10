شوف عروض جرير على اللاب والشاشات والجوال تصل ل 63% على أحدث الموديلات

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عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من أشهر وأكبر المكاتب التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، كما أن المكتبة لديها عدة فروع قد تم وصولها إلى حوالي تسعة وثلاثون فروع في عدة مناطق متنوعة بالمملكة العربية السعودية، كما يتواجد في المكتبة أيضًا نحو ألف ومائتان عامل لهم دورًا في تلبية كافة متطلبات الزبائن، حيث أن أول فرع يخص مكتبة جرير تم افتتاحه في عام 1979 محل كان ذات الحجم الصغير متواجد في شارع يسمى المتنبي يتواجد بالرياض.
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عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعتبر من الشركات الرائدة بالسوق المركزي، حيث أن هذه الشركة متخصصة بمجال البيع من أجل توافر كل احتياجات المدارس، ومتطلبات المكاتب، حيث يتواجد في مكتبة جرير كل الألعاب التي يحتاجها الأطفال، مع تواجد جميع الأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي، والأجهزة المنزلية، والبرامج، حيث أن المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي حصلت على سمعة حسنة وجيدة بين زبائنها بالمملكة.
تخفيضات مكتبة جرير
- تنزيلات جرير على سعر الطابعة من النوع إيبسون M 2120 بها خزان للحبر كثير الوظائف يكون 1149 بدلًا من 1349 ريال سعودي.
- سعر كتابة محبة من يعاني من اضطراب ثنائي القطب للنسخة المطبوعة تكون 42 ريال سعودي، والنسخة الإلكترونية تكون 29.99 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون ذات حجم 55 بوصة من النوع ماي TV P1 تكون بسعر 1899 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- جهاز لوحي من النوع نوكيا تي 20 حجم 32 جيجا بايت وثلاثة جيجا رام يكون بسعر 749 ريال سعودي.
- سعر بلايستيشن 5 980 برو 2TB SSD يكون 2399 ريال سعودي.
- سعر dji OM 5 يكون 649 ريال سعودي.
- سعر Dji ACTION 2 يكون 2499 ريال سعودي.
- يكون سعر الكتاب المسمى التهذيب الإيجابي لدى المراهقين 45 ريال سعودي.
- يكون سعر الميزان الذكي من النوع يوفي هو 103 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- الشاشة من النوع هواوي المنحنية ميت فيو حجم 27 بوصة تكون باللون السينمائي بسعر 1699 ريال سعودي.
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