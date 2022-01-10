شوف عروض جرير على اللاب والشاشات والجوال تصل ل 63% على أحدث الموديلات

عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من أشهر وأكبر المكاتب التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، كما أن المكتبة لديها عدة فروع قد تم وصولها إلى حوالي تسعة وثلاثون فروع في عدة مناطق متنوعة بالمملكة العربية السعودية، كما يتواجد في المكتبة أيضًا نحو ألف ومائتان عامل لهم دورًا في تلبية كافة متطلبات الزبائن، حيث أن أول فرع يخص مكتبة جرير تم افتتاحه في عام 1979 محل كان ذات الحجم الصغير متواجد في شارع يسمى المتنبي يتواجد بالرياض.

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خصومات مكتبة جرير تعتبر من الشركات الرائدة بالسوق المركزي، حيث أن هذه الشركة متخصصة بمجال البيع من أجل توافر كل احتياجات المدارس، ومتطلبات المكاتب، حيث يتواجد في مكتبة جرير كل الألعاب التي يحتاجها الأطفال، مع تواجد جميع الأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي، والأجهزة المنزلية، والبرامج، حيث أن المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي حصلت على سمعة حسنة وجيدة بين زبائنها بالمملكة.

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