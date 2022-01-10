نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم الأسبوعية وخصم لا مثيل له على الهواتف الذكية وشاشات التليفزيون واللابتوب في المقال التالي
عروض جرير اليوم الأسبوعية، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية موضوع تم طرح العديد من الأسئلة بخصوصه في العديد من مواقع البحث المختلفة، وذلك لأن مكتبة جرير تقوم بعرض العديد والعديد من التخفيضات على الأجهزة الالكترونية المختلفة، وذلك لأن الأجهزة الإلكترونية هذه الأيام في حالة زيادة مستمرة نظر التقدم التكنولوجي الحالي ولكن مكتبة جرير تقدم خصومات تصل الى 50% مما يجعل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يسألون عن العروض التي تقدمها مكتبة جرير.
عروض مكتبة جرير المجمعة هذا الأسبوع وهدايا وتخفيضات بمناسبة العودة للمدارس
مكتبة جرير السعودية
مجموعة شركات جرير أو مكتبات جرير واحداً من أهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية ولكن في القديم منذ نشأتها عام 1979 كانت عبارة عن مكتبة صغيرة للغاية تقتصر على بيع الأدوات المدرسية فقط ولكن مع التوسع والنجاح أصبح لها العديد من الفروع في جميع انحاء المملكة العربية السعودية وأصبحت مفضلة لا تتعب يد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في السعودية.
عرض جرير بالمملكة لبداية 2022
مكتبات جرير تقوم بعرض مجموعة من التخفيضات كل أسبوع تقريبا وهذه الأسبوع بمناسبة العام الجديد تقدم مجموعة متميزة من العروض على الأجهزة الإلكترونية ومنها التليفونات واللاب توب وإليكم بعض هذه العروض والتي تتمثل فيما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 4299 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات ابل ماك بوك برو بحجم 13.3 بوصة بسعر 9299 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة شاومي بسعر 2599 ريال سعودي .
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لاب توب من هواوي بسعر 5799 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير لاب توب اتش بي بسعر 11999 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة تي سي ال 65 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تي سي ال شاشة 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة الترا اتش دي بسعر 2999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير جوال سامسونج جالكسي اس 21 السعة التخزينية له 256 جيجا بايت 8 رام بسعر 3299 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير شاشة شاومي مي تي في بي حجم 50 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين تي سي ال شاشة 50 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.
- عرض جرير سكاي وورث شاشة 55 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي.
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