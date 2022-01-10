شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية على المنتجات الفليبينية “بينا ساراب”

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم لكم مهرجان المنتجات الفليبينية، لمن يرغبون في تجربة مجموعة جديدة من الأطعمة التي سوف تنال استحسانكم بكل تأكيد مع العلم أن هذه العروض متوفرة في جميع فروع لولو هايبر ماركت السعودية المنتشرة في المنطقة الشرقية فقط، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والسلع الغذائية التموينية والاستهلاكية الأسبوعية في باقي فروع شركة لولو للتسوق والبيع بالتجزئة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية، ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني الذي ينفرد بتقديم كل ما هو جديد لقراءنا الكرام سوف نعرض لكم أقوى عروض هذا الأسبوع.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للمنتجات الفيلبينية:

واق واق أرز ياسمين بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال.

سكاي فليكس بسكويت محشو بنكهة كريمة الزبدة المحلاة وزن 300 جرام للحبة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

أناناس فيلبيني بسعر 7.50 ريال سعودي للحبة 11.95 ريال.

الكبير قطع دجاج جامبو وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

جامبو هوت دوغ الكبير وزن العبوة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

عرض لوربارك رزاز الطبخ سعة 200 مل بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

عروض لولو للخضروات والفواكة واللحوم:

عنب أحمر بيرو بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 24.95 ريال.

ليمون كبير مصري بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7.95 ريال.

كرز تشيلي حوالي 250 جرام للسلة بسعر16.95 ريال سعودي للسلة بدلاً من 24.95 ريال.

سمك بلطي بسعر 19.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 33.95 ريال.

حلواني مرتديلا لحم بقري أو دجاج متنوع بسعر 41.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

عروض متنوعة:

مكاتي فاكهة جوز الهند وزن العبوة 340 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

عرض مكاتي سكر النخيل وزن العبوة 340 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي للعبوة بدلاً من 10.26 ريال.

مسحوق حليب جوز الهند من مكاتي وزن العبوة 300 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.