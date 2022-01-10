شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60% ألحق أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية، هايبر بنده يقوم بتقديم أروع الخصومات مع أكبر وأقوى العروض التي يوفرها هايبر بنده، حيث أن هذه المنتجات تتواجد بشكل يومي أو متواجدة بصورة أسبوعية، كما أنه حوالي مائة وعشرون ألف موظفًا يقوموا لزيارة هايبر بنده كل عام، حيث أن شركة بنده صارت لديها أربعة مراكز تقريبًا تختص في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق بنده يكون متواجد به نحو ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية إلى سوق بنده.

عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70 ٪ أقوي عروض السعودية اليوم

عروض بنده السعودية

خصومات بنده بتقديم أروع الخصومات مع أكبر وأقوى العروض المتخصصة في مجال التجزئة التي تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعتبر من ضمن المتاجر المتخصصة في مجال البيع عن طريق التجزئة الأساسية المتواجدة في أماكن الشرق الأوسط، كما تعد شركة بنده من السلاسل الكبيرة التي قد تم وصولها إلى نحو مائتي متجر يتم تواجدهم في نحو أربعة وأربعون مدينة متواجدين في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 1000 جرام من الدجاج الطازج نوعه البشاير يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.

خصومات بنده 1100 جرام من الدجاج الطازج من النوع البشاير يكون بسعر 13.50 بدلًا من 18.25 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الكيلو جرام من قطع العجل مع العظام يكون 38.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من كتف العجل بغير عظام يكون 44.95 ريال سعودي.

المفروم البرازيلي البقري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية