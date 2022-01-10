3 وصفات تساعد في تنعيم اليدين بعد تنظيف المواعين بالشتاء

تنظيف الأطباق والمطبخ بشكل عام، من الأمور المرهقة التي لا مفر منها، ولكن الإرهاق ليس هو التأثير السلبي الوحيد على المرأة؛ حيث أن كثرة تعرض الجلد للماء يجعله جافًا، خاصةً خلال فصل الشتاء الذي يكثر فيه استخدام الماء الساخن؛ وبالتالي تفقد اليدين النعومة والجمال مما يجعل المرأة تشعر بالإحراج إذا كانت متزوجة؛ لأن خشونة الجلد دليل على عدم اهتمام الزوجة بنفسها، ولذلك يجب الحرص على الابتعاد قدر الإمكان عن المياه في الشتاء مع استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في إعادة النضارة للجلد وتطبيق عدة نصائح هامة.

وصفات لتنعيم اليدين

وهناك 3 وصفات طبيعية تساعد في تنعيم اليدين من الاستخدام الأول، وما يميزها هو أنها غير مكلفة وستحسن من رائحة اليد، خاصةً بعد الانتهاء من تنظيف المواعين والطهي واستخدام البصل والثوم، ويمكن للمرأة اختيار الوصفة المناسبة لها أو تجربة كل الخلطات للحصول على نتيجة أسرع.

وصفة السكر والليمون لتنعيم اليد

وضع ملعقة من السكر في طبق، ثم إضافة ملعقة من زيت الزيتون. إضافة ملعقة من عصير الليمون على الخليط، ثم تطبيقه على اليد. تنظيف اليدين جيدًا بالوصفة، ثم تركها لمدة 5 دقائق للحصول على نتيجة أفضل. غسل البشرة بالماء جيدًا، ثم وضع كريم مرطب.

وصفة العسل والجلسرين

وضع ملعقة من الجليسرين الطبي على ملعقة من العسل النحل.

خلط الوصفة جيدًا ثم وضعها على اليدين وفركها لمدة دقيقة.

تنظيف البشرة جيدًا بالماء ثم وضع كريم مرطب.

يفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا في حالة خشونة الجلد أو غسل الأطباق بشكل متكرر.

خلطة الزبادي لتنعيم اليدين

وضع القليل من الزبادي الطازج على ملعقة من زيت الزيتون.

تطبيق الوصفة على اليدين أو المناطق الأخرى التي تعاني من الخشونة في الجسم.

ترك الخلطة لمدة 10 دقائق على الجلد، ثم تنظيفه جيدًا بالماء.

وضع كريم مرطب أو تجفيف اليدين فقط من الماء في حالة عدم الرغبة في استخدام كريم.

نصائح للحفاظ على نعومة اليدين