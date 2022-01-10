نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدل البودرة وكريم الأساس.. 4 نصائح هتنور وشك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على بشرة بيضاء وخالية من الحبوب، حلم تسعى له الكثير من الفتيات، ولأن الوصفات الطبيعية تحتاج إلى فترة حتى تظهر النتيجة، يحاولن استخدام المكياج بشكل زائد، خاصةً كريم الأساس الذي يقضي على العيوب والحفر الناتجة عن البثور والبودرة التي تزيد من بياض الوجه، ولكن مع الوقت يؤثر ذلك سلبًا على الجلد، ويتسبب في ظهور كمية أكبر من العيوب مع هالات سوداء حول العين واسمرار حول الفم، ولذلك يجب التقليل من المكياج وتجربة بعض النصائح التي سنوضحها في السطور التالية.

نصائح لتفتيح البشرة

وهناك نصائح عديدة تساعد في تحسين مظهر الوجه وتفتيح البشرة، وفي حالة الرغبة باستخدامها بدلًا من المكياج، يجب الحرص على الالتزام بها للحصول على نتيجة جيدة وسريعة:

غسل الوجه أكثر من مرة يوميًا

تراكم الدهون على الوجه يتسبب في فقدان البشرة للنضارة، ومع الوقت يحدث أكسدة للجلد، ولذلك يجب الحرص على غسل الوجه مرتين يوميًا، الأولى صباحًا والثانية ليلًا، في حالة إذا كانت البشرة عادية أو مختلطة، ولكن إذا كانت دهنية، فيجب تنظيفها 3 مرات يوميًا، مع عدم استخدام المياه الساخنة، حتى لا تكون سببًا في جفاف البشرة.

استخدام غسول لتفتيح البشرة

الغسول لا يمتلك القدرة على تقليل دهون البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والقضاء على الحبوب فقط، بل هناك أنواع تساعد في تفتيح درجة البشرة، يمكن استخدامها ولكن يجب زيارة طبيب الجلدية أولًا لمعرفة النوع المناسب.

عدم التعرض للشمس كثيرًا

على الرغم من أن شمس الشتاء ليست شديدة الحرارة مثل الصيف، ولكن تأثيرها على البشرة لا يقل، ولذلك يجب تجنب السير لمدة طويلة تحت أشعة الشمس؛ لأنها تفقد البشرة النضارة وتجعلها أقل بياضًا من أجزاء الجسم الأخرى، وبجانب ذلك، تزيد من فرصة ظهور الالتهابات والرؤوس السوداء والحبوب، ولذلك ينصح أطباء الجلدية النساء دائمًا باستخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل بدقائق.

تجنب استخدام كريمات دون وصفة طبية

تقوم بعض الفتيات بتجربة كريمات لتفتيح البشرة وإزالة البثور والحفر التي تظهر بعد الحبوب دون استشارة طبية، وهذا قد يكون سببًا في حدوث التهابات أو احمرار بالجلد، ولذلك يجب عدم استخدام كريم إلا بعد زيارة الطبيب.