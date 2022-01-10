نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بصفحة واحدة وخصومات العروض المجمعة على منتجات العناية بالبشرة والتجميل في المقال التالي
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة، واحده من اهم واكبر شركات التجزئة الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية هي مجموعة شركات هايبر بنده والتي تقدم والتي لها العديد والعديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة وتقدم عروض كل اسبوع على جميع المنتجات الخاصة بها وتكون العروض قد تصل الى 50% من السعر الأصلي من ما تجعل المنتجات بأسعار خياليه وينتظر هذه العروض عدد كبير من المقيمين في السعودية.
عروض هايبر بنده الترويجية وخصم السلع الغذائية الطازجة لشهر يناير 2022
تخفيضات بنده اليوم
أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط هي شركات بنده والتي تتبع إلى مجموعة شبكات صافولا، يوجد الفرع الرئيسي من هذه الشركة في مدينة الرياض ولها فروع في جميع أنحاء المملكة وتصل عدد صراحة إلى 200 فرع داخل المملكة العربية السعودية وتعد من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، يوجد بها عدد كبير من الفروع خارج السعودية حيث أنها منتشرة في دول الوطن العربي.
عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع
تقدم مجموعة شركات بنده مجموعة من العروض الأسبوعية على معظم منتجاتها، وإليهم العض هذه العروض والتي يبحث عنها الكثيرين:
- عروض هايبر بنده مسحوق الغسيل برسيل حجم 5 كيلو بسعر 30.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 1+1 سائل باندا لغسيل الصحون حجم 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة 1+1 ورق تنشيف للمطبخ باندا 8 رول بسعر .19.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع مناديل للوجه جولدن بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم 2 حبة مناديل للوجه هلا بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة زيت الشعر الزيتون والأفوكادو صانسيلك بسعر 9.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده شامبو صانسيلك حجمه 400 مل بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع شامبو كلير بسعر 17.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 1+1 منتجات جليسوليد بسعر 30.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية 4 حبات شامبو للأطفال نونو 35.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي 1+2 كريم مضاد للالتهابات سودو كريم سعر 79.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده 1+1 شامبو الأطفال جونسون بسعر 22.95 ريال سعودي.
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