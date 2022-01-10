نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية ضعي كرة من ورق الألمونيوم داخل الغسالة وستندهشي من النتيجة علي غسيلك هتحلي مشاكلك في المقال التالي
هناك الكثير من السيدات يبحثون عن أشياء لتنظيف الملابس من البقع الداكنة وخصوصاً الملابس البيضاء وملابس الأطفال، ستصبح بلا بقع نهائياً الأبيض والألوان، معنا بإستخدام ورق الألومنيوم ستلاحظ أن الملابس أصبحت نظيفة جداً بدون أي مجهود وتعب وبدون أستخدام مساحيق غالية الثمن لتنظيف الملابس.
طريقة تنظيف الملابس بورق الألومنيوم
هناك الكثير من الوصفات لتنظيف الملابس منها ما يلي.
حيث نقوم بوضع ورق الألومنيوم في الغسالة مع تجفيف الملابس نقوم بعمل أربع كرات من الألومنيوم وتوضع في التجفيف ويمكن أستخدام الألومنيوم المستخدم ثلاث مرات، مع استخدام الألومنيوم أيضًا يمنع الملابس من الصق في الجسم وستلاحظ أيضاً عدم وجود الشوائب على الملابس.
فوائد وضع ورق الألومنيوم في الغسالة
من أبرز فوائد الالومنيوم في الغسالة هي:
- يساعد بكل سهولة في عملية فرد الملابس بالمكوه الكهربائية.
- يصبح شكل الملابس بعد وضع ورق الألومنيوم فى الغسالة أفضل من الأول بدرجة كبيرة.
- ستلاحظ سهولة فائقة في كوي الملابس بدون أستخدام الماء وستلاحظ أيضا بأن بعض الملابس لا تحتاج إلى الكوي.
- ويمكن أستخدام ورق الألومنيوم في تنظيف الالمونية بوضع الملح على ورق الألومنيوم ونقوم بدعك الشيء المتسخ ستلاحظ بأنه أصبح لامع
يوجد استخدامات أخرى لورق الألومنيوم
يمكنك وضع ورق الألومنيوم على البوتاجاز ليحافظ على نظافة البوتاجاز لفترة طويلة وبعد أن يتسخ عليك أن تقوم بتغيره ستلاحظ نظافة البوتاجاز، لأن ورق الألومنيوم غير قابل للاشتعال وتقوم بإستخدامه دون أي قلق.
- يستخدم أيضا للحفاظ على سخونة الطعام لفترة طويلة.
- يساعد على تخفيف ألم المفاصل، نقوم بوضع ورق الألومنيوم على المنطقة المصابة ثم نقوم بوضع رباط علية طوال الليل سيزول الألم نهائياً.
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