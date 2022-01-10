طريقة لإزالة بقع الأنترية هيرجع جديد من تاني بدون أي مجهود في 3 دقائق فقط

الكثير من السيدات دائمي البحث عن أفضل الطرق التي تستخدمها في تنظيف الأنترية، حيث أن نظافة الانتريه تعلن عن نظافة المكان نفسه وأن البقع الموجودة على الانتريه من حبر أو شيكولاتة أو غير ذلك قد تسبب حرجا كبيرا يؤثر على العامل النفسي لربة المنزل، لذلك فهي تسعى جاهدة لمعرفة أفضل الطرق، وهو ما سنوضح لكم الآن فى هذا المقال عبر السطور التالية.

أفضل وصفة لتنظيف الانتريه

من الخطأ الشائع لدى الكثير من السيدات أنها تتوقف عند استعمال الوصفة فقط، وذلك لا يؤدي إلى النتيجة المرضية وهذا الأمر لا يعني أنه عيب في الوصفة، ولكن هذا الأمر يرجع إلى خطوات يجب اتباعها قبل البدء في خطوات نظافة الانتريه، ألا وهى:

نقوم أولا بتشغيل المكنسة الكهربائية لنتخلص من الاتربة العالقة في الانتريه.

استخدم المكنسة في جميع جوانب الانتريه لنتأكد من النظافة الكاملة من جميع الجهات.

ومن الأمور الواجب أخذها في الاحتياط هي ما إذا كان الانتريه يحتوي على سحابات فلابد من ازالتها بصورة كاملة ويتم تنظيفها في غسالة الملابس بصورة جيدة على حسب برنامج تنظيف يلائم الخامة نفسها.

ثم بعد تنظيفها جيدا يتم تجفيفها ونشرها في الهواء وإذا كانت تحتاج إلى مكواة فيجب كيها وتركيبها كما كانت.

أفضل وصفة أنتريه بالطريقة اليدوية

هناك الكثير من أنواع الأنتريهات التي لم يتم نزع الكسوة منها وذلك الأمر يجعل الكثير من السيدات يلجئون بالتنظيف بالطريقة اليدوية وهي من خلال وصفة تنظيف جيدة، ومكوناتها تتمثل في الآتي.

سائل تنظيف ملابس.

القليل من خل الطعام.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التنظيف