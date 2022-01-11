الخلطة السحرية الجبارة لتنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل والخارج والتخلص من الرائحة الكريهة وبدون مجهود

تنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل، تنظيف الثلاجة عند البعض السيدات يحتاج للكثير من الوقت والخطوات، قد يجدونه أمر متعب وصعب لذا يؤجل لوقت آخر، لستي بحاجة لتأجيل تنظيفها خلال وقت قصير سوف تقومين بذلك وبخطوات بسيطة غير متعبة، كل ما عليك هو تحضير بخاخة التنظيف وسوف تحصلين على مظهر ثلاجة وكأنها جديدة، كما أنك سوف تتعرفين على بعض الخطوات التي تجعل ثلاجتك نظيفة بشكل دائم.

تنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل

عند البدء بتنظيف الثلاجة قومي بتحضير بخاخة التنظيف، سوف تساعدك في تنظيفها بشكل أسرع وأفضل.

قومي بتحضير بخاخة التنظيف، سوف تساعدك في تنظيفها بشكل أسرع وأفضل. كما يمكنك أستخدامها في تنظيف خارج الثلاجة وداخلها أيضا.

بخاخة التنظيف

قومي بإحضار بخاخة قديمة لديك أو قومي بشراء بخاخة واغسليها جيدًا قبل وضع المكونات.

ضعي بها ملعقة من الخل ومعها ملعقة من الصابون السائل، ويمكنك إضافة ملعقة من الليمون إذا كان متوفر لديك.

ضعي بباقي البخاخة ماء دافئ.

قلبيها جيدًا حتى تلاحظين امتزاجها.

تنظيف خارج الثلاجة

قومي باستخدام البخاخة على الثلاجة من الخارج ولا تقومي بوضع الكثير إذا كانت الثلاجة شبه نظيفة.

ولا تقومي بوضع الكثير إذا كانت الثلاجة شبه نظيفة. باستخدام قماشة قطنية قومي بمسح خارج الثلاجة، سوف تلاحظين نظافتها.

يمكنك الاحتفاظ بالبخاخة لاستخدامها بشكل دائم والحفاظ على نظافة الثلاجة بشكل مستمر.

تنظيف الثلاجة من الداخل