من غير خرطوم او سلم.. مكون مذهل لتنظيف الابواب والحوائط من البقع و الشخابيط هيرجع جديد فى ثوانى

من غير خرطوم او سلم.. مكون مذهل لتنظيف الابواب والحوائط ، الأبواب والحوائط دائما قد تحتاج إلى تنظيف وبصفة مستمرة، مع ازالة البقع التي تتواجد فيها كما ان جميع الاطفال دائما يرغبون في الرسم على الجدران مباشرة وهذا يعتبر من ضمن”شخابيط” التي يفضلونها بالاخص بأستخدام الالوان والاقلام وكل هذه الامور العشوائية يجب ان نتخلص منها تماما بالاستعانة بعض الطرق الطبيعيه لان بعض الطرق الاخرى قد تكون مكلفة، وهي تغيير الوان الحوائط واليوم سوف نتحدث عن بعض الطرق التي تقوم بإزالة الشخابيط، أو الألوان من على الحائط مباشرة.

من غير خرطوم او سلم.. مكون مذهل لتنظيف الابواب والحوائط

يجب ان نقوم باستخدام بعض المواد الطبيعية، لأنها مميزة جدا في حل جميع المشاكل التي تواجه الحوائط.

يجب أن نقوم بتنظيف جميع الأرضيات أثناء استخدام الوصفات الطبيعية حتى لا يتم نزرع شكل السيراميك.

يجب ايضا ان تقوم بالتخلص من الأتربة التي تتواجد على الجدران قبل استخدام الاسفنجه.

يا عزيزتي لا تستخدمي دوما المواد الكيمياوية.

لانها تؤثر على الحوائط و تؤثر أيضا على الأرضيات وال على الدهان.

الملح الخشن مع البيكربونات الصوديوم

اهم الوصفات بشكل عام التي تقضي تماما على جميع الاتساخات التي تتواجد على الجدران كما أنه منظف متعدد الاستخدام، من خلال هذا نقوم بتنظيف الارضيات لذلك عزيزتي يمكنك ايضا ان تستعيني بالوصفة التالية، حتى تتمكني من الحصول ايضا على الفوائد العديدة وهي كما يلي:-

أولا يجب أن نقوم باضافة الملح الخشن مع البيكربونات الصوديوم.

ويتم وضعهم على جميع ارضيات وعلى الحوائط التي يوجد بها شخابيط أو الوان.

انتظري عزيزتي لمدة نصف ساعة.

ثم بعد ذلك قومي بغسلها بالماء الدافئ باستخدام الاسفنجة النظيفة

وسوف تلاحظين الفرق الهائل من تنظيف الحوائط بشكل جيد.

و تنظيف جميع الأرضيات أيضا.

الخل الأبيض لتنظيف الجدران

من ضمن الأمور المهمة جدا ان نقوم بتنظيف الحوائط من جميع البقع التى تتراكم فيها باستخدام الخل الابيض لانه من ضمن المواد الفعالة جدا التي تحافظ على الوان الحوائط كما هي دون أي أضرار بها.

المكونات :-

ثلاثة ملاعق من الخل الأبيض.

10 ملاعق من غسيل الصحون

الطريقة:-