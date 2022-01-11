خلطتي السحرية الموفرة لتنظيف الاواني المحروقة و الحمام و البوتاجاز والنتيجة مذهلة

معظم ربات البيوت تقوم بشراء جميع أنواع المنظفات والمنتجات الكيماوية والكلور وما إلى ذلك، ولكننا لم نحصل على النتائج التي أردناها في تنظيف البوتجاز والدهون الشديدة الاتساخ في الأطباق والطاسات والحلل، ودولاب المطبخ والأحواض وكذلك الحمام، حيث أن هذه الوصفة السحرية سوف تحقق نتيجة مبهرة في التنظيف، وسوف نتخلص تماما من الدهون وهذه الوصفة نقوم بإعدادها في البيت وهي وصفة تنظيف شهيرة وطبيعية وآمنة.

مكونات الوصفة السحرية الموفرة لتنظيف المطبخ و الحمام

سوف تتكون الوصفة السحرية التي سنقوم بتحضيرها اليوم من المكونات التالية والتي تتوفر بكل سهولة:

صابون سائل يكون لونه أخضر أو أى لون

خل أبيض

ملح ليمون يمكننا شراؤه من عند العطار

كربونات الصوديوم سوف نحضره من عند العطار

سوف نستعين بليفة خشنة أو يكون لدينا سلك مواعين من أجل التنظيف



طريقة تحضير الوصفة السحرية الموفرة لتنظيف المطبخ و الحمام

الطريقة التي نستخدمها في تحضير هذه الوصفة السحرية ستكون كالتالي: