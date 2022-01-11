شوف باقي يومان على أقوى عروض العثيم ماركت بخصومات تصل إلى 50% بجميع الفروع على الأجهزة الكهربائية والأغذية

يومان فقط على انتهاء أقوى عروض العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية بكافة الفروع على الكثير من المنتجات المميزة الهامة لكل منزل وربة أسرة، حيث تعد منتجات العثيم ماركت من أجود المنتجات الموجودة بالأسواق، وكذلك تتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات الضرورية لكل منزل كالأغذية وغيرها من المنتجات الهامة، وفي المقال التالي سوف نعرض لحضراتكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع من موقع ثقفني.

عروض العثيم ماركت بمدن المملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من العروض الحصرية داخل فروع العثيم ماركت بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصومات خاصة على أسعار: قدر كاسا بونيتا، وخصم آخر منهم على سعر منشفة الحمام من نفس الماركة بألوانها المختلفة ذات حجم مناسب، وتنزيل آخر منهم على سعر بطانية بولر المميزة مختلفة الألوان، والتي تكفي السرير الكبير، وخصم آخر منهم على سعر شنطة لوكسوري ترولي، وخصم آخر منهم على سعر دفاية كولين الجدارية، وتنزيل آخر منهم على سعر دفاية جي في سي الدائرية 2000 واط.

خصومات نهاية الأسبوع من العثيم ماركت حتى نفاذ الكميات

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض هايبر ماركت العثيم Hyper market Ksa على جميع المنتجات المتنوعة، ومن ضمنهم: خصم خاص على سعر قدور كاسا بونيتا، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار قدر بانيكس الضاغط لطهي الأرز 8 لتر، وخصم مميز آخر منهم على سعر مجفف الشعر وطقم المكواه من جيوكار، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار دفايات كليك أون 2 شمعة، وتنزيل آخر منهم على سعر قدر كليك أون الكهربائي 6 لتر، وخصم آخر منهم على سعر الميكروويف الكهربائي من هامر، وتنزيل آخر منهم على سعر دفاية كولين للجمامات.

تنزيلات حصرية من العثيم ماركت بالسعودية Big offers

خصومات عديدة أخرى من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر صدور الدجاج الطرية بحجم الكيلو الكامل، وخصم آخر منهم على سعر مناديل كلينكس اسبيشيال، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبن الكريمية من المراعي، وغيرهم على سعر حليب نيدو البودرة، وغيرهم.