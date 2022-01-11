شوف خصومات العثيم تصل إلى نصف السعر مع أسعار مجنونة في أسواق عبد الله العثيم

هتوفر أكثر مع عروض وخصومات العثيم تصل إلى نصف السعر مع أسعار مجنونة في أسواق عبد الله العثيم مع أقوى العروض داخل جميع فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتها وزور الآن اقرب فرع لأسواق عبد الله العثيم واستمتع بفرص التوفير الرائعة، ولكن للأسف الشديد بدأت هذه العروض منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 يناير مما يجعل العروض تنتهي اليوم الموافق 11 يناير في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أو في حال نفاد الكمية، ولكن تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم عروض أسبوعية بداية من يوم الأربعاء وتنتهي يوم الثلاثاء فانتظروها غداً بإذن الله ولا تفوتوها، كما تقدم أسواق العثيم عروض على الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم اثنين في مهرجان الطازج كل أثنين في أسواق عبد الله العثيم.

خصومات العثيم تصل إلى نصف السعر: