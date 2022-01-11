نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العثيم تصل إلى نصف السعر مع أسعار مجنونة في أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي
هتوفر أكثر مع عروض وخصومات العثيم تصل إلى نصف السعر مع أسعار مجنونة في أسواق عبد الله العثيم مع أقوى العروض داخل جميع فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية، لا تفوتها وزور الآن اقرب فرع لأسواق عبد الله العثيم واستمتع بفرص التوفير الرائعة، ولكن للأسف الشديد بدأت هذه العروض منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 يناير مما يجعل العروض تنتهي اليوم الموافق 11 يناير في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أو في حال نفاد الكمية، ولكن تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم عروض أسبوعية بداية من يوم الأربعاء وتنتهي يوم الثلاثاء فانتظروها غداً بإذن الله ولا تفوتوها، كما تقدم أسواق العثيم عروض على الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم اثنين في مهرجان الطازج كل أثنين في أسواق عبد الله العثيم.
خصومات العثيم تصل إلى نصف السعر:
- اشتري كيلو موز من أسواق عبد الله العثيم بسعر 4.45 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم وبدلا من سعر الكيلو قبل التخفيض.
- احصل على كيلو تفاح أصفر مقدم من العثيم بسعر البيع بعد الخصومات المقدمة من أسواق العثيم وبدلاً من السعر الأصلي للكيلو قبل الخصم، وسعر البيع للعملاء الآن هو 5.50 ريال سعودي.
- كلمنتينا بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيض، حبة الأناناس بسعر 6.95 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر كيلو الكمثرى كوسيا هو 9.95 ريال سعودي.
- عرض على ليمون فتنامي من أسواق عبد الله العثيم بسعر 4.50 ريال سعودي للكيلو. وأيضا يمكنك الحصول على كيلو شمندر من أسواق العثيم بسعر 4.45 ريال سعودي.
- كما يمكنك الاستفادة من أقوى خصومات أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية. على جزر طازج الكيس وزن 1 كجم بسعر 4.45 ريال سعودي.
- أيضا تستطيع الحصول على منتجات العثيم بأسعار مجنونة تصل إلى نصف السعر. ومن هذه المنتجات عرض على كيلو خس الايس بيرج بسعر البيع للعملاء بعد الخصم وهو 4.95 ريال سعودي.
- خصومات على كيلو زهرة بسعر 3.95 ريال سعودي. وهو من ضمن العروض المقدمة لكافة عملاء أسواق عبد الله العثيم وضمن العروض الأسبوعية داخل أسواق العثيم في المملكة.
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