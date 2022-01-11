شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات 40% خصم لمدة اسبوع اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، تحرص شركة بنده لكي تقوم بتقديم العروض الكبيرة والمذهلة للغاية مع الخصومات القوية والرائعة، فمن الممكن أن تتواجد هذه العروض والخصومات أما أن تكون بشكل أسبوعي أو متواجدة ومتوافرة بصورة يومية، كما يتوافر في شركة بنده حوالي أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا حوالي ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي للأسواق التي تخص شركة بنده.

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عروض بنده الأسبوعية

يعمل سوق بنده على بيع جميع المنتجات الغذائية إلى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده يقوم بمنح عدة أصناف بها الجودة الكبيرة والعالية بالسعر الذي يتناسب مع الأشخاص والمواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت أن تنال العديد من الجوائز خلال تاريخها، ومن إحدى تلك الجوائز هي، جائزة السعودية التي تختص في المسؤولية الاجتماعية وذلك حدث في عام 2013، حيث أنها نالت جائزة أيضًا وهي أحسن وأفضل علامة تجارية متواجدة في آسيا عام 2011.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية كيلو جرام من بوب كورن الدجاج الكبير يكون بسعر 38.95 بدلًا من 61.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 400 جرام من التوت المشكل الكبير يكون سعره 10.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 320 جرام من شرائح الدجاج الشهي الكبير يكون سعره 14.50 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية دجاج تكا تندوري الكبير مقدار 240 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية لحم الدجاج المفروم الكبير مقدار 400 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1200 جرام من برجر لحم البقر بالبصل الكبير عدد 24 قطعة سعرها يكون 22.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم