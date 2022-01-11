شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات

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عروض بنده السعودية، شركة بنده من الشركات الحريصة على تقديم العروض المذهلة والكبيرة معها الخصومات الرائعة والقوية، فمن الممكن أن يتم التقديم لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون يومية أو يتم طرحها وتوفيرها بشكل أسبوعي، كما أن شركة بنده امتلكت نحو أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الأساسية التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة لديها ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي إلى أسواق بنده.
عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين الحق الخصومات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده ببيع كل المستحضرات الغذائية والغير غذائية أيضًا إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعطي الكثير بالأصناف التي تكون بها الجودة العالية والكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع الأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية.
وكذلك فإن شركة بنده قد عملت على الحصول للكثير من الجوائز خلال تاريخها، ومن هذه الجوائز هي، جائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية في عام 2013، وكذلك جائزة أحسن وأروع علامة تجارية متواجدة في آسيا كلها عام 2011.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على ورق التنشيف الخاص بالمطبخ ثمانية رول 28 * 20 سم عدد 1 + 1 يكون بسعر 19.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- 6 * 76 من مناديل الوجه نوعها هلا عدد اثنان قطعة يكون بسعر 15.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- بلسم من النوع صانسيلك مقدار 350 جرام يكون بسعر 9.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 700 مل من الشامبو نوعه كلير يكون بسعر 17.50 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 400 مل من الشامبو نوعه صانسيلك يكون بسعر 9.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من شامبو الخاص بالأطفال نوعه جونسون مقدار 300 مل يكون بسعر 22.95 بدلًا من 45.90 ريال سعودي.
- 125 جرام من الكريم المضاد للالتهابات من النوع سودوكريم 2 + 1 يكون بسعر 79.90 بدلًا من 119.85 ريال سعودي.
- الكفتة البرازيلية البقرية مقدار كيلو جرام يكون سعرها 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- سعر النقانق البرازيلية البقرية للكيلو جرام سعرها يكون 26.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
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