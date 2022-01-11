شوف أقوي العروض اليوم الأخير من العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية

أسواق العثيم مازالت تحتفل بالعام الجديد وتقدم عروض جبارة ومميزة بأصناف مختارة بكل عناية لجميع عملائها وتقدم عرض اليوم الأخير هذا الأسبوع الذي يحتوي على كافة أحتياجات كل منزل بتوفير أكثر أستمتعوا بفرصة التسوق من خلال فروعها المتعددة بالمملكة العربية السعودية والتي توفر لكم فرصة الشراء بكميات كبيرة بأسعار خيالية.

أقوي العروض اليوم الأخير من العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية

ومن ضمن المعروضات داخل المجلة أدوات مطبخية متعددة، ومفروشات، ومستلزمات شخصية، وجولات محمولة وتابلت من كافة الماركات المتنوعة، وشاشات تلفزيونية، يتوافر العرض بجيع الفروع من يوم الثلاثاء الموافق ١١ يناير 2022 _ 8 ذي الحجة 1443 حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 يناير 2022 أو حتى نفاذ الكمية المعروضة.

عروض الإلكترونيات والجولات من أسواق العثيم

متوفر جوال سامسونج A12، نظام تشغيل الجهاز أندرويد 10، كاميرا خلفية رباعية، شاشة الجهاز 6.5 بوصة، دقة التصوير HD، البطارية 5000 مل أمبير، يعزل الضوضاء والضجيج عند أستخدام الميكرفون أثناء للمكالمات، متوفر أستخدام البصمة عند فتح الهاتف، متوفر بشريحتن، يدعم الثلاث شبكات 2G، 3G، 4G، ذاكرة الجهاز 64 جيجا بايت، سعر الجهاز 599.00 ريال سعودي.

أشتري جوال سامسونج A03 core بمواصفات رائعة، ذاكرة داخلية 32جيجا بايت، رامات داخلية 2 جيجا، كاميرا 8 ميجا بكسل، البطارية 5000 أمبير، يتوافر بالجهاز الوضع الليلي، وضع حماية العين عند أستخدام الهاتف، سعر الجهاز 395.00 ريال سعودي.

متوفر جوال سامسونج جلاكسي A22، يدعم الثلاث شبكات، متوفر بشريحتان، سعر الهاتف 929.00 ريال سعودي.

يتوافر بالعرض بأسواق العثيم في قسم الإلكترونيات جوال فيفو واي أس، يتمتع بمميزات عديدة، يتمتع بطارية ضخمة تشحن سريعاً، متوفرة بمخرج سماعات للأذن، رام 6 جيجا بايت، متوفر بمكرفون لإزالة الضوضاء أثاء أجراء المكالمات، سعر الجهاز 945.00 ريال سعودي.

أستمتعي بسماع الأغاني أو القرآن الكريم بصوت نقي وأشتري سماعة امبيكس ترولي بسعر رائع 199.00 ريال سعودي.

أشتري مسرح منزلي جيباس ترولي ووصلية بالتلفزيون لسماع الصوت بوضوح في أرجاء المكان المتواجد به سعر القطعة 269.00 ريال سعودي.