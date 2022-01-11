نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات أيفون 13 وتسهيلات بالإضافة إلى التخفيضات.. سيحمل كل سكان المملكة أيفون 13 بهذه الطريقة في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير، هناك تطور تكنولوجي كبير خلال الفترة الأخيرة ولذلك يشهد العالم هذه الأيام ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الالكترونية والأجهزة الكهربائية وخاصًة الهاتف المحمول و أجهزة الكمبيوتر والشاشات ولكن داخل مكتبات جرير يكون الموضوع سهل للغاية في jarir bookstore مكتبة جرير تقوم بوضع مجموعة من العروض كل أسبوع على الأجهزة الالكترونية والأدوات الكهربائية مما يجعل سعرها يتناسب مع الجميع وخلال مقالي هذا سأذكر لكم بعض العروض التي تقدمها متاجر ومكتبات جرير هذه الأيام وعليكم بمتابعة المقال الا نهايته لتستفيد من العروض.
عروض جرير اليوم الأسبوعية وخصم لا مثيل له على الهواتف الذكية وشاشات التليفزيون واللابتوب
نبذة عن jarir bookstore مكتبة جرير
تم تأسيس مكتبة جرير المعروفة خلال عام 1974 وكانت عباره عن مكتبه صغيره وكان الفرع الأساسي منها في مدينة الرياض ولكن تم انشاء الفرع الاخر في الرياض أيضًا. والآن أصبح لها العديد من الفروع وهي تعمل عن طريق جزئين، الطريقة الأولى عن طريق الإنترنت وتكون البيع بالتجزئة وطريقة بالجملة وتكون بالذهاب إلى المتاجر الخاصة بها؛ وخلال كل أسبوع تقوم مكتبات جرير بعمل عروض على منتجاتها مما يجعل الأسعار تنافس جميع الأسواق وهذا ما جعلها مميزة لدى معظم الناس.
عروض الجوالات في جرير بالسعودية هذا الأسبوع
تقدم مجموعة مكتبات جرير عروض على الجوالات المحمول والأجهزة الالكترونية الخاصة بها وتخفيضات ممتازة، وهذه العروض سارية حتى نفاذ الكمية فإذا كنت ترغب في شراء حد العروض فعليك بالذهاب على الفرور وإليكم بعض العروض فيما يلي:
- عروض جرير للجوالات ابل ايفون 13 برو ماكس السعه التخزينية له 256 جيجابايت بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون هاتف ابل ايفون 13 ساعة التخزينية له 128 جيجابايت لونه ازرق 3229 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير ايفون ابل السعة التخزينية له 256 جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آيفون أبل 13 ميني سعته 256 لونه وردي بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف ابل ايفون 13 برو ماكس السعه التخزينية له 256 جيجابايت لون فضي بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ابل ايفون 13 برو ماكس السعه التخزينية له 256 جيجا بايت سعره 5699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال ايفون ابل السعة التخزينية له 128 جيجا بايت 5199 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف نوعه أبل آيفون سعته 512 جيجا بيت لونه احمر بسعر 4799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ايفون ابل سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي.
- عرض جرير جوال ابل ايفون 13 برو ماكس لونه دهبي السعة التخزينية له 256 جيجابايت بسعر 5699 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف نوعه ابل ايفون سعته 512 جيجابايت لون ازرق بسعر 4799 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير آيفون أبل 13 ميني سعته 256 لونا أحمر بسعر 3799 ريال سعودي.
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