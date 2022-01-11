شوف عروض ساكو الجديدة وتخفيضات رهيبة على الأجهزة الكهربية saco offers

عروض ساكو تستمر في بهار عملائها بتقديم خصومات جديدة وتخفيضات كبيرة على التجهيزات المنزلية والأجهزة الكهربية بأقل الأسعار. تتنوع المنتجات المعروضة عبر موقع ساكو الإلكتروني ما بين القلايات الكهربية، الكاويات البخارية، آلات صنع القهوة والمكانس الكهربية أيضاً فضلاً عن آلاف المنتجات الأخرى مثل الغلايات الكهربية وأجهزة تمليس الشعر. وفي السطور التالية نستعرض مجموعة من العروض المتاحة والتي يصل حجم الخصم فيها إلى 55 بالمائة وأكثر.

عروض ساكو

احصل على قهوة مميزة مع جهاز تحضير القهوة اسبريسو 15 بار 2 في 1 المعروض بسعر 779 ريال بدلاً من 1349 ريال. للحصول على المنتج بالتقسيط ادفع قسط شهري 259.66 ريال على ثلاث دفعات بدون أي رسوم عبر تمارا للتمويل.

قلاية هوائية 1.25 كجم تعمل بقوة 1400 واط 4 إعدادات. اشتريها الآن من موقع ساكو مقابل 599 ريال بدلاً من 999 ريال بخصم قدره 400 ريال. تسمح هذه المقلاة بتحضير اكلات لذيذة الطعم وتقليل نسبة الدهون لتكون أقل 80%. كما تحتوي على مؤقت قابل للضبط بالتحكم في نسبة الطهي.

عصارة فواكه قوة 700 واط 220 فولت دورق سعة 2 لتر بسعر 499 ريال فقط بدلاً من 635 ريال.

تخفيضات موقع ساكو

احصل على محضرة طعام متعددة الوظائف قوة 1000 واط كينود مقابل 1349 ريال بدلاً من 1799 ريال واستفيد بخصم قدره 450 ريال سعودي. للحصول على الجهاز بالتقسيط ادفع 449.66 ريال فقط على ثلاث دفعات بدون رسوم من خلال شركة تمارا للتمويل.

تقسيط ساكو

كل ما يلزم هو استيفاء الإجراءات المطلوبة باختيار تمارا من صفحة الدفع. ثم إدخال المعلومات مثل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة بالإضافة إلى البطاقة البنكية لدفع الأقساط. مع العلم بأن خدمة الدفع على ثلاث دفعات تتم للمشتريات الأعلى من 99 ريال.

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