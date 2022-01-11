شوف عروض اكسترا للجوالات extra عروض السعودية أقوى تخفيضات اكسترا اكسسوارات الجوال

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوال أقوى وأرخص أسعار الإلكترونيات من معارض اكسترا extra السعودية، حيث تعرض نشرة تخفيضات اكسترا السعودية في موسم العودة للمدارس مجموعة متنوعة من الإلكترونيات بما تتضمنه من الهواتف الذكية، واكسسوارات الجوالات من سماعات سلكية ولاسلكية وبنوك الطاقة، بالإضافة إلى عروض الأجهزة اللوحية من أجهزة التابلت واللابتوب، ويقدم متجر اكسترا عروض خاصة بالتسوق أون لاين على الموقع الرسمي لمتجر اكسترا الإلكتروني، حيث يقدم تسهيلات الدفع من خدمات التقسيط وإمكانية الدفع المقدم من خلال بطاقات الإئتمان أو الدفع النقدي عند الاستلام، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شحن مجاني لأي مكان داخل المملكة السعودية.

عروض اكسترا للجوالات

يعرض كتالوج اكسترا الجديد الخاص بعروض العودة للمدارس مجموعة من الجوالات الذكية، التي حققت مبيعات ضخمة في الوطن العربي، وتستمر تخفيضات اكسترا حتى يوم 22 يناير 2022 وبذلك يتيح متجر اكسترا لعملائه الفرصة لتصفح كافة العروض على الموقع الرسمي لمتجر اكسترا extra السعودية، وتشمل العروض جوالات فيفو Vivo، جوالات شاومي Xiaomi، جوالات سامسونج جالاكسي الجيل الخامس، والتي يبحث عنها ملايين المستخدمين لاستبدالها بشبكة الجيل الرابع، وذلك بعد أن أصبح الإنترنت خطوة أساسية لإتمام الأعمال والمهام الأكاديمية للطلاب، مما يتيح لهم فرصة الولوج السريع لشبكة الإنترنت دون أعطال أو توقف.

جوال فيفو رام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 6.51 إنش بسعر 579 ريال.

شاومي 11 Lite NE رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة 6.55 إنش بسعر 1199 ريال سعودي.

تكنو Camon 18P رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

توسع حجم المستخدمين ممن يعتمدون على ايفون كأفضل وأجود العلامات التجارية في صناعة الهواتف الذكية، وذلك لما وفرته شركة آبل Apple للمستخدمين من جودة مذهلة ومواصفات حقيقية في إصداراتها لسلسلة جوالات ابل ايفون الأخيرة، وتمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة من حيث الجودة في الخامات والنظام البرمجي، والمواصفات التقنية الفاخرة، إلى جانب مراعاة احتياجات المستخدم لمعالج قوى يعمل بكفاءة ممتازة، ورامات كبيرة الحجم بالإضافة إلى ذاكرة داخلية كبيرة الحجم أيضًا.

جوال ابل ايفون 13 ميني iPhone 13 Mini النسخة 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.

عرض ابل ايفون 13 iPhone النسخة 256 جيجابايت بسعر 4299 ريال سعودي.

ابل iPhone 13 Mini النسخة 128 جيجابايت بسعر 3299 ريال سعودي.

جوال ابل iPhone 13 النسخة 128 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات الجوال

يعرض كتالوج اكسترا الجديد أقوى مجموعة من بنوك الطاقة الإلكترونية المتنقلة، والتي تمكنك من الحفاظ على معدل استهلاك البطارية في الخارج وبعيدًا عن مصادر الطاقة الكهربية، وتتوفر أجهزة الشاحن المتنقل بأسعار مميزة وتخفيضات حصرية، وذلك بالإضافة إلى الشواحن السريعة التي تعتمد على طاقة النانو سريعة الشحن، كما يعرض قلم ابل الذكي من الجيل الأول والمتوافق مع مختلف أنواع أجهزة ابل.