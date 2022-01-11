نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بصفحة واحدة اليوم وأقوى التخفيضات التي تصل إلى 50% من السعر الأساسي في المقال التالي
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة اليوم، عروض بنده السعودية وخصوصا عروض بنده الاسبوعيه موضوع مهم جداً لكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن من المعروف أن عروض بنده تكون ممتازة للغاية ويكون تخفيضات فيها تصل الى 50% على منتجات جيدة للغاية في جميع المنتجات الموجودة في هايبر بنده تمتاز بالجودة العالية و خلال موضوع اليوم مساء اتحدث معكم عن العروض التي تقدمها هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة وخصومات العروض المجمعة على منتجات العناية بالبشرة والتجميل
المقر الرئيسي لهايبر بنده السعودية
في المملكة العربية السعودية يوجد الكثير والكثير من الشركات الغذائية ولكن أهم وأكبر هذه الشركات هي مجموعة شركات بنده او كما يسمى ب هايبر بنده والمقر الرئيسي له يوجد في مدينة الرياض وهو أول فرع تم فتحه في الثمانينات.
وتم افتتاح الفرع الآخر في التسعينات و وكل فترة يقدم عروض مميزة جدًا مما يجعل المقيمين في المملكة العربية السعودية ويفضلون هايبر بنده ويقبلون عليه بشكل كبير ويعتبر من أفضل الأماكن التجارية هناك.
بنده اليوم و تخفيضات بنده السعودية هذا الأسبوع
كالمعتاد أسبوعيا من هايبر بنده أنه يقدم مجموعة من العروض على كافة المنتجات الموجودة به والتي ينتظرها العديد من المقيمين في السعودية نظرا لان هذه العروض تكون عروض مميزه جدا واليكم بعض هذه العروض في ما يأتي:
- عروض هايبر بنده يوجد داخل العرض لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحن سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم كفتة بقر برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة مكعبات بقر برازيلي قليل الشحن سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع روستو بقري برازيلي سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم فيليه دجاج صدر اليوم حجم 900 جرام بسعر 35.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة ستيك الدجاج المتبل فقيه حجم 500 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع سيقان دجاج التنمية حجم 450 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده دجاج متبل حار التنمية حجم 600 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية ستروجانوف بقرى برازيلي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في بنده فخذ خروف استرالى بالعظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي برجر بقري البرازيلي سعر الكيلو 25.95ريال سعودي.
- عروض بنده جده و تخفيضات بنده اليوم نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.
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