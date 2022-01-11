نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية الآن تقدم أفضل التخفيضات والخصومات في الأسواق السعودية في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية الآن بالسعودية، خلال محركات البحث المختلفة عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عروض أسواق العثيم السعودي هذا الأسبوع وذلك لأن أسواق العثيم يوجد بها جميع المنتجات الغذائية ويوجد عروض على المنتجات الشهية ولذلك يتابعها العديدين كما أن أسواق العثيم يوجد بها جميع المنتجات التي تحتاجها جميع المنازل و خلال هذا المقال يتحدث عن العروض التي تقدمها أسواق العثيم لهذا الأسبوع.
عروض العثيم اليوم الاثنين في المملكة وكالعادة خصومات الاثنين ليس لها مثيل
من مؤسس أسواق عبد الله العثيم
تم تأسيس أسواق عبدالله العثيم بواسطة عبد الله صالح علي الغشيم وهو من اكبر رجال الأعمال الموجودين في المملكة العربية السعودية وكان في بداية التأسيس عبارة عن متجر صغير ولكن قد توسع واصبح له العديد والعديد من الفروع في المملكة العربية السعودية واصبح المفضل لدى الكثير من المواطنين لأنه يتميز بالجودة لجميع منتجاته.
عروض العثيم السعودية لهذا الاسبوع
يقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع مجموعة من العروض القيمة للغاية والتي تتمثل فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين بطاطس سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم كوسا خضراء سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية برتقال أبو صرة سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم يوسفي باكستاني سعر 2 كيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين 2 كيلو باذنجان اسود صغير وطني ب 7.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيلو طماطم محمي 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر 1+1 ملفوف ابيض 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم تفاح أحمر سعر كيلو 5.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب تمر خلاص الفطيم 2 حبه سعرهم 20.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم جوافة كرتون سعر الكرتونة 10.95ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جزر مستورد سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كلمنتينا سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه ثوم شبكة سعر الربطة 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم كستناء كيس سعر كيس 3.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بروكلي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول 2 ربطه جرجير كزبره 1.95 ريال سعودي.
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