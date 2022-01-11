شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية 2022

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة العام الجديد وتخفيضات جبارة على الماركات المختلفة، ومهرجان أشتري بنصف الثمن على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية بالإضافة إلى العديد من المستلزمات المنزلية المتعددة، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية وخصوصاً المنطقة الشرقية بداية من غدا الموافق الأربعاء 12 يناير 2022 وحتى 18 يناير 2022، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لشراء جميع احتياجاتكم المنزلية بنصف الثمن فقط من خلال مهرجان عروض نصف السعر، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض لولو اليوم للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأكسسوارات الجوالات.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية:

عرض نيكاي غسالة تحميل أمامي سعة 7 كيلو جرام غسيل بسعر 1,499 ريال سعودي.

موقد ال جي سيرمك مكون من خمس ساعات بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 5,899 ريال.

مايتاج مجفف ملابس تحميل 7 كيلو جرام بسعر 3,209 ريال سعودي بدلاً من 3,419 ريال.

أريتي خلاط قوة 450 واط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

غلاية مياة كهربائية من أريتي سعة 1.7 لتر بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

ماكينة اسبريسو قوة 850 واط بسعر 479ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

بلاك أند ديكر قلاية هوائية سعة 1.2 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

دفاية أريتي زيت قوة 9 ريشات بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

أريتي دفاية زيت قوة 11 ريشه بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال.

أقوى العرض على مجفف ملابس من ال جي تحميل أمامي سعة من 12 إلى 21 كيلو غسيل بسعر 11,999 ريال سعودي بدلاً من 17,999 ريال.

ثلاجة بابين من ال جي سعة 600 لتر بسعر 9,999 ريال سعودي بدلاً من 14,999 ريال.

عروض الأجهزة اللوحية وأكسسوار الجوالات:

أنكر ساوند كور لايف p2 متوفرة باللون الأسود بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

نوكيا تابلت t20_1392 سعة 64 جيجا بايت يدعم الواي فاي عربي متوفر باللون الأزرق بسعر 829 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.